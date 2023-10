Napoli – Real Madryt Relacja NA ŻYWO Liga Mistrzów: SSC Napoli – Real Madryt dzisiaj 3.10 LIVE ONLINE Napoli – Real Madryt WYNIK NA ŻYWO

SSC Napoli - Real Madryt 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Napoli:

Real:

Na żywo SSC Napoli - Real Madryt Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu SSC Napoli - Real Madryt w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów. Start meczu o godzinie 21:00, bądźcie z nami!

Odśwież relację

Napoli – Real Madryt Relacja NA ŻYWO Liga Mistrzów: SSC Napoli – Real Madryt dzisiaj 3.10 LIVE ONLINE

SSC Napoli ma za sobą najlepszy sezon od kilkudziesięciu lat - „Azzurri” sięgnęli po mistrzostwo Włoch i dotarli do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Wśród kibiców z pewnością został jednak pewien niedosyt, jeśli chodzi o rywalizację w Europie, bowiem w walce o półfinał Napoli przegrało z Milanem – drużyną zdecydowanie będącą w ich zasięgu, choć kilka dni przed pierwszym meczem w Lidze Mistrzów podopieczni Stefano Pioliego rozbili późniejszych mistrzów Włoch w meczu ligowym aż 4:0! Teraz Napoli z pewnością ostrzy sobie zęby na kolejny świetny, a może nawet lepszy występ w najbardziej prestiżowych rozgrywkach piłkarskich świata.

Napoli – Real Madryt WYNIK NA ŻYWO Napoli – Real Madryt wtorek 3 października RELACJA LIVE

Real Madryt z kolei może być nieco podrażniony porażką w półfinale poprzednich rozgrywek i przegranym wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii. Po utracie Karima Benzemy „Królewscy” nie mają jednak napastnika, który straszyłby rywali tak, jak robił to Francuz. Za to ich galaktyczną pomoc wzmocnił Jude Bellingham i to w nim fani pokładają najwięcej nadziei – to on uratował zwycięstwo w pierwszym meczu tegorocznej Ligi Mistrzów przeciwko Unionowi Berlin (1:0). Swój pierwszy mecz wygrało także SSC Napoli (2:1 z Bragą) więc ten, kto wygra dzisiejsze spotkanie, będzie liderem po dwóch kolejkach fazy grupowej.