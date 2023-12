Odrodzenie Lewandowskiego i Barcelony? Katalończycy żądni rehabilitacji po ligowej wpadce

Kursy TOTALbet: Royal Antwerp – FC Barcelona

Trudno powiedzieć, aby obecny sezon przebiegał jak do tej pory po myśli wszystkich piłkarzy i sympatyków FC Barcelony. Mistrzowie Hiszpanii co prawda punktują nie najgorzej, ale co jakiś czas zdarzają im się bolesne wpadki. Tak było choćby w wyjazdowym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów przeciwko Szachtarowi Donieck (0:1) czy w minioną niedzielę, gdy pełną pulę ze Stadionu Olimpijskiego wywiozła rewelacyjna Girona, zwyciężając 4:2. O ile jednak w rodzimej lidze podopieczni Xaviego mocno skomplikowali sobie sytuację (7 pkt straty do lidera), o tyle w rozgrywkach międzynarodowych idzie im już zdecydowanie lepiej. Na kolejkę przed zakończeniem zmagań w fazie grupowej Duma Katalonii jest już pewna gry w 1/8 finału, a jedynie punktu brakuje jej, aby – bez względu na inne wyniki – zapewnić sobie pierwszą lokatę. Wydaje się, że o to nie powinno być trudno, rywalem Roberta Lewandowskiego i spółki będzie bowiem belgijski Royal Antwerp, który z kompletem porażek zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i na sto procent nie będziemy wiosną oglądać go w Europie. To sprawia, że w opinii TOTALbet zdecydowanym faworytem tego starcia będzie zespół z Półwyspu Iberyjskiego. Legalny polski bukmacher kurs na zwycięstwo Barcelony ustalił bowiem na poziomie 1.61, w przypadku triumfu gospodarzy jest to z kolei aż 5.30.

Środowy mecz będzie istotny także dla Roberta Lewandowskiego. Snajper Barcelony na inaugurację fazy grupowej zdobył bramkę w domowym meczu przeciwko Royalowi Antwerp (5:0), ale było to jak do tej pory jego jedyne trafienie w obecnej edycji tych rozgrywek. Kapitan reprezentacji Polski wyjazdowy mecz z Porto bardzo szybko zakończył z powodu urazu kostki, który dodatkowo wyeliminował go z kolejnego starcia – przed własną publicznością z Szachtarem. 35-latek powrócił do gry na rewanżowe spotkanie z Ukraińcami, ale ani wówczas, ani w domowym pojedynku z FC Porto nie potrafił znaleźć drogi do siatki. „Lewy” zdobył co prawda bramkę w minioną niedzielę, w domowym meczu z Gironą (2:4), ale nawet to nie sprawiło, że uniknął krytyki ze strony tamtejszych mediów. Wszystko z powodu zmarnowania doskonałej okazji w samej końcówce, przy wyniku 2:3. Lewandowski miał wówczas „na głowie” piłkę meczową, ale fatalnie się pomylił – uderzył barkiem, a futbolówka poturlała się daleko od bramki. Tę pomyłkę chwilę później wykorzystali goście, którzy przypieczętowali swój triumf na Stadionie Olimpijskim. Nie ma natomiast wątpliwości, że snajper Blaugrany pała żądzą rehabilitacji i w środę zrobi wszystko, aby pokonać golkipera rywali. Zdaniem TOTALbet ma na to spore szanse. Kurs na taki rozwój wypadków wynosi bowiem 1.76, a „Lewy” wyprzedza w tym zestawieniu klubowych kolegów – Ferrana Torresa (2.29) oraz Marca Guiu (2.43).

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Royal Antwerp – 5.30

remis – 4.55

FC Barcelona – 1.61

Podwójna szansa:

1X – 2.21

12 – 1.22

X2 – 1.18

Royal Antwerp strzeli gola:

tak – 1.46

nie – 2.60

FC Barcelona strzeli gola:

tak – 1.11

nie – 6.10

Strzelec gola:

Robert Lewandowski (Barcelona) – 1.76

Ferran Torres (Barcelona) – 2.29

Marc Guiu (Barcelona) – 2.43

Joao Felix (Barcelona) – 2.72

Raphinha (Barcelona) – 2.94

Lamine Yamal (Barcelona) – 2.95

Vincent Janssen (Antwerp) – 3.10

