Piłkarze Barcelony ofiarami niemiłej niespodzianki! Kibice PSG nie mieli litości, totalne nieporozumienie

Liga Mistrzów to bardzo ważne wydarzenie w europejskiej piłce nożnej klubowej. W ćwierćfinale tegorocznych rozgrywek o to prestiżowe trofeum grają bardzo mocne zespoły jak: Real Madryt, Manchester City, Arsenal, Bayern Monachium, Borussia Dortmund, Atletico Madryt, PSG oraz Barcelona. Aktualny sezon nie jest najlepszym w wykonaniu "Dumy Katalonii". Podopieczni Xaviego jednak mają jeszcze szanse na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii, ponieważ tracą do Realu Madryt 8 punktów, ale kilka meczów do końca sezonu zostało i "Blaugrana" może jeszcze odwrócić losy w lidze hiszpańskiej. Ponadto Barcelona w Lidze Mistrzów trafiła na PSG, na pewno dla ekipy z Robertem Lewandowskim na czele nie będzie to łatwa przeprawa, jednak wszyscy kibice oraz piłkarze "Dumy Katalonii" nie zamierzają łatwo oddać zwycięstwa w tym dwumeczu.

Vers 4h10 cette nuit, des supporters du #PSG ont tiré des feux d’artifices à proximité de l’hôtel où dorment les joueurs de Barcelone à la veille du quart de finale de ligue des champions #PSGFCB. pic.twitter.com/6JkiIxQSGS— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) April 10, 2024

Kibice PSG nie mieli litości! Ciężka noc Barcelony przed meczem w Lidze Mistrzów

Na konferencji przed meczem głos zabrał Xavi. - Ekscytacja to słowo klucz, aby opisać środowe wydarzenie. Przez cztery lata nie graliśmy w ćwierćfinale. Możemy marzyć, jesteśmy bardzo zmotywowani. Delektujemy się naszą najlepszą formą w tym sezonie. Teraz zmierzymy się z ekipą, która gotowa jest wygrać Ligę Mistrzów pod wodzą jednego z najlepszych trenerów w postaci Luisa Enrique. Darzę ich największym szacunkiem - zdradził szkoleniowiec.

Nieprzyjemna sytuacja dotknęła piłkarzy Barcelony w nocy przed spotkaniem. Jak podaje francuska agencja prasowa "CLPRESS", sytuacja miała miejsce koło godz. 4:10 w nocy. Pod hotelem zostały odpalone fajerwerki. Nagranie ze zdarzenia zostało opublikowane na social mediach francuskiej agencji.