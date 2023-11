Polska potyczka na murawach Champions League. Jeden z naszych reprezentantów wreszcie złapie minuty, a drugi asysty?

To będzie ostatni wielki mecz polskiego zawodnika w koszulce Napoli w w Lidze Mistrzów? Ekspert ma radę dla Piotra Zielińskiego [ROZMOWA SE]

Przewodzącym tabeli grupy B „Kanonierom” do zapewnienia sobie awansu starczy remis: wspomniana przegrana z wicemistrzem Francji była ich jedynym do tej pory potknięciem. Może więc stoper polskiej reprezentacji dostanie nieco więcej minut w Champions League od Mikela Artety, bo do tej pory nazbierał ich ledwie sześć…

Przemysław Frankowski o miejsce w jedenastce Lens obawiać się nie musi. Dwie asysty w dotychczasowych czterech grach w LM (w tym ta przy zwycięskiej bramce z londyńczykami, którą zdobył Elye Wahi) podkreślają jego znaczącą pozycję w ekipie z północy Francji. Natomiast sytuacja jego drużyny w tabeli jest dużo trudniejsza niż środowego rywala. Pięć zdobytych do tej pory „oczek” – tyle co PSV Eindhoven, ale z gorszym od Holendrów bilansem bezpośrednich gier – oznacza, że w czarnym scenariuszu (porażka w Londynie i wygrana PSV w Sewilli) zespół „Franka” już dziś może stracić szansę gry w fazie pucharowej Champions League na wiosnę.

Początek meczu Arsenal – RC Lens w grupie B Ligi Mistrzów na Emirates Stadium w Londynie w środę o godz. 21.00. Transmisja w Polsat Sport Premium 2.

