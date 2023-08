Raków – Aris TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać eliminacje Ligi Mistrzów Raków – Aris na jakim kanale Raków – Aris STREAM ONLINE LIVE 8.08

Raków – Aris TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać eliminacje Ligi Mistrzów Raków – Aris

Raków Częstochowa póki co godnie reprezentuje polską ligę na arenie międzynarodowej. Choć eksperci i fani mogli mieć wątpliwości, czy częstochowianie poradzą sobie z Karabachem Agdam (który nie raz dał się we znaki polskim klubom), to mistrz Polski poradził sobie świetnie i awansował już do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Dzięki temu ma już zapewnioną grę w fazie grupowej Ligi Konferencji, a jeśli uda mu się przejść kolejnego rywala, to będzie pewny gry w grupie Ligi Europy! Aris Limassol z pewnością jednak nie położy się przed „Medalikami”.

Aris Limassol swoją walkę o Ligę Mistrzów rozpoczął dopiero od 2. rundy i rozegrał jeden z ciekawszych dwumeczów w tych eliminacjach. Cypryjczycy wygrali z BATE Borysów 6:2 oraz 5:3! Warto podkreślić, że mocne niegdyś BATE jest obecnie cieniem dawnego, solidnego pucharowicza. Wniosek dla Rakowa może być więc taki, że Aris może nie mieć najszczelniejszej defensywy, jeśli stracił z tym rywalem aż 5 bramek, choć również wysoki wynik „z przodu” mógł wpłynąć na koncentrację obrony Cypryjczyków.

Mecz Raków Częstochowa – Aris Limassol w ramach 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek, 8 sierpnia. Start meczu zaplanowano na godzinę 20:00. TRANSMISJA TV z meczu Raków – Aris dostępna będzie na kanale TVP Sport. STREAM ONLINE dostępny będzie na darmowej stronie sport.tvp.pl. Relacja na żywo z meczu Raków – Aris na sport.se.pl, zapraszamy!