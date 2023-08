Raków Częstochowa przed finansowym rajem. Mogą zarobić więcej, niż którykolwiek polski klub!

Raków Częstochowa póki co świetnie spisuje się w europejskich pucharach w sezonie 2023/24. Mistrz Polski awansował już do fazy play-off eliminacji Ligi Mistrzów, co oznacza, że jest w wyśmienitej sytuacji – Jeśli pokona FC Kopenhaga w dwumeczu, to awansuje do fazy grupowej Ligi Mistrzów, a jeśli odpadnie, to trafi od razu do fazy grupowej Ligi Europy. Tak czy inaczej jego przygoda trwać będzie dalej, gdzie będzie walczył o kolejne bonifikaty pieniężne oraz o punkty rankingowe dla siebie i całej Ekstraklasy. Nie ma jednak wątpliwości, że finansowo nic nie będzie mogło mierzyć się z awansem do Champions League.

Raków przed bramami sportowego i finansowego raju

Raków Częstochowa już teraz zapewnił sobie poważny zastrzyk gotówki. Obecnie ma już zarobione 5 mln euro (ok. 22,3 mln złotych) za przejście trzech rund eliminacji Ligi Mistrzów, a „spadek” do fazy grupowej Ligi Europy to już pewne 3,63 mln euro. Gdyby jednak założyć pozytywny scenariusz i pokonanie Kopenhagi, to nagroda za grę w kolejnej fazie rośnie niemal 5-krotnie!

Za awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów Raków Częstochowa otrzymałby 15,64 mln euro, czyli prawie 70 mln złotych! Co ważne, to są pieniądze za sam awans, a więcej można zarobić osiągając dobre wyniki – za zwycięstwo w grupie kluby dostają aż 2,8 mln euro, za remis – 930 tys. euro.

Jaka przepaść dzieli Ligę Mistrzów i inne puchary najlepiej pokazuje porównanie tych kwot z tym, ile zarobił w minionym sezonie Lech Poznań. Za całą swoją przygodę, która zakończyła się na ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy, „Kolejorz” zainkasował... 6,7 mln euro. Raków już w tej chwili jest pewny większej wypłaty (eliminacje plus zapewniona gra w fazie grupowej Ligi Europy). Jeśli mistrz Polski awansuje do fazy grupowej Ligi Mistrzów, to już w tym momencie będzie pierwszą polską drużyną, która zarobiła aż tyle w jednym sezonie. Legia Warszawa, która w sezonie 2016/17 występowała w fazie grupowej Ligi Mistrzów, zgarnęła wówczas niespełna 15 mln euro.