Real Madryt – Borussia Dortmund RELACJA NA ŻYWO. Wielkie starcie finalistów Ligi Mistrzów poprzedniego sezonu!

Real Madryt to drużyna, która świetnie czuje się w rozgrywkach międzynarodowych. Puchar Europy wznosiła aż 15-krotnie, z czego w ramach Ligi Mistrzów już 9 razy. Do tego „Królewscy” mają świetną skuteczność w finałach, bowiem przegrali tylko trzy z nich. Do sukcesów mogą dopisać także fakt, że jako jedyna drużyna obroniła tytuł zwycięzcy Ligi Mistrzów, a do tego zrobiła to dwa razy z rzędu, wygrywając ją w latach 2016-2018. W ostatnich trzech latach Real Madryt triumfował w tych rozgrywkach dwukrotnie – w 2022 roku wygrywając finał przeciwko Liverpoolowi, a także w tym roku, pokonując Borussię Dortmund.

Dla Borussii Dortmund finał sprzed pięciu miesięcy był niezwykle bolesną lekcją. Dortmundczycy dotarli do finału Ligi Mistrzów po 11 latach przerwy – po raz ostatni grali w nim, gdy ich piłkarzami byli jeszcze Lewandowski, Piszczek i Błaszczykowski. Wówczas też grali na londyńskim Wembley i niestety dla nich, tak jak wtedy, tak i teraz przegrali. Warto zauważyć, że Real nie wyglądał w tym finale najlepiej – w pierwszej połowie przeważała Borussia, ale swoich szans nie wykorzystała, a dwa zwycięskie gole „Królewscy” zdobyli w późniejszej fazie spotkania, gdy rywal opadł już z sił po wielokrotnych atakach.

Co zaś tyczy się obecnego sezonu, to Real Madryt mocno męczy się w Lidze Mistrzów. W pierwszej kolejce wygrał co prawda ze Stuttgartem 3:1, jednak do 83. minuty był remis 1:1, natomiast w drugim meczu „Królewscy” polegli 0:1 w starciu z Lille. Borussia Dortmund z kolei wygrała 3:0 z Club Brugge oraz 7:1 z Celtikiem, dzięki czemu prowadzą w tabeli całej Ligi Mistrzów.