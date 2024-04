Robert Lewandowski tuż przed meczem z PSG nie mógł tego ukryć! Kapitan reprezentacji Polski zwrócił uwagę na jedno, wiele pozytywów

Aktualny sezon nie jest najlepszym w wykonaniu Barcelony. Podopieczni Xaviego jednak mają jeszcze szanse na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii, ponieważ tracą do Realu Madryt 8 punktów, ale kilka meczów do końca sezonu zostało i "Blaugrana" może jeszcze odwrócić losy w lidze hiszpańskiej. Ponadto Barcelona w Lidze Mistrzów trafiła na PSG, na pewno dla ekipy z Robertem Lewandowskim na czele nie będzie to łatwa przeprawa, jednak wszyscy kibice oraz piłkarze "Dumy Katalonii" nie zamierzają łatwo oddać zwycięstwa w tym dwumeczu. W rozmowie z "WP Sportowe Fakty" głos w tej sprawie zabrał kapitan reprezentacji Polski. - W Lidze Mistrzów niezależnie z kim się gra, to zawsze jest to 50 na 50. Szczególnie, jeśli jest to już ćwierćfinał. Jeden dobry mecz może przesądzić o awansie. Zdajemy sobie sprawę, że PSG jest mega mocną drużyną, ma mega indywidualności, ale wierzę, że zagramy naprawdę dobre spotkanie, zwłaszcza w Paryżu - przekazał.

Robert Lewandowski jasno przed meczem z PSG! Kapitan reprezentacji Polski docenił taką kolei rzeczy

Lewandowski podkreślił, że Barcelona miała dużo czasu wolnego przed zbliżającym się mecze. - Pierwszy raz mamy 10 dni bez meczu. To super rzecz, można się przygotować do tego dwumeczu i fizycznie i taktycznie. W karierze miałem może maksymalnie tydzień przygotowań. Widzę jednak tego dużo pozytywów. Mieliśmy ciężki okres, pojawiło się zmęczenie. Teraz natomiast mamy czas aby odpocząć, ale też fajnie potrenować i przygotować się fizycznie do tego meczu - zaznaczył kapitan reprezentacji Polski.

35-latek wypowiedział się o największym zagrożenia dla Barcelony. - Na pewno Kylian Mbappe to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Ta sytuacja, w której się znajduje też pewnie jest dla niego ciężka. To jednak problem PSG. Kylian od lat pokazuje na jakim poziomie gra. Jego szybkość, łatwość zdobywania przestrzeni, gra 1 na 1 to na pewno sprawia, że jest topowym zawodnikiem w Europie i trzeba będzie na niego uważać - szczerze ocenił.