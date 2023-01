Rosjanie mieli obrzydliwy plan, ale się przejechali. UEFA zadała im kolejny cios

i Autor: AP PHOTO/PAVEL GOLOVKIN, FILE Rosjanie mieli obrzydliwy plan

W cieniu wojny

Grzegorz Kuś 18:15

24 stycznia minęło równo 11 miesięcy od rosyjskiego ataku na terytorium Ukrainy, jednak nie przeszkodziło to piłkarskim działaczom z Rosji w podjęciu rozmów z UEFA. Rosjanie chcieli dojść do porozumienia z europejską centralą i wrócić do międzynarodowej rywalizacji, jednak przejechali się na swoim planie. Wszystko wskazuje na to, że UEFA zadała im kolejny cios.