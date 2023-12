Starcie gigantów na Old Trafford. Mecz ostatniej szansy dla Czerwonych Diabłów?

Ohydne i obrzydliwe słowa komentatora. Burza po tym, co powiedział Marcin Feddek. Co on w ogóle myślał?!

Bardzo trudno jest ocenić grę Manchesteru United w ostatnich tygodniach. Z jednej strony Czerwone Diabły wygrały komplet listopadowych spotkań w Premier League, a Erik ten Hag został wówczas wybrany menedżerem miesiąca w lidze angielskiej. Z drugiej natomiast, Czerwone Diabły w międzyczasie uległy przed własną publicznością zdziesiątkowanemu Newcastle w EFL Cup (0:3), zdobyły również zaledwie punkt w dwóch niezwykle istotnych, wyjazdowych meczach fazy grupowej Ligi Mistrzów (3:4 z Kopenhagą i 3:3 z Galatasaray). Jakby tego było mało, podopieczni holenderskiego szkoleniowca bardzo źle rozpoczęli grudzień, najpierw przegrywając z Newcastle (ponownie, tym razem 0:1), a w ostatni weekend kompromitując się przed własną publicznością z Bournemouth (0:3). Wracając jednak do rozgrywek LM – sytuacja Czerwonych Diabłów jest w tym przypadku ekstremalnie trudna. Na kolejkę przed końcem fazy grupowej piłkarze z Wysp Brytyjskich zajmują ostatnie miejsce w tabeli grupy A i istnieje spore ryzyko, że wiosną nie zobaczymy ich w europejskich pucharach. Aby zapobiec takiemu obrotowi spraw, United muszą we wtorek pokonać na Old Trafford Bayern Monachium. Mistrzowie Niemiec są już pewni awansu z grupy i będą mogli zagrać na pełnym luzie, mimo to w opinii TOTALbet będą nieznacznym faworytem tej potyczki. Kurs na ich wygraną wynosi bowiem 2.42, w przypadku triumfu gospodarzy jest to z kolei 2.70.

Piłkarze Bayernu Monachium minionego weekendu także nie zaliczą zresztą do udanych. Ich wyjazdowy mecz przeciwko Eintrachtowi Frankfurt zakończył się kompletną katastrofą i porażką aż 1:5. Bawarczycy sprawiali wrażenie kompletnie zagubionych i w ogóle nie przypominali zespołu, który z ogromną łatwością wygrywał większość meczów w Bundeslidze. „Nastrój” ten udzielił się nawet Harry’emu Kane’owi, który na Deutsche Bank Park zmarnował dwie stuprocentowe sytuacje, które w normalnej dyspozycji wykorzystałby z zamkniętymi oczami. W przeciwieństwie do Czerwonych Diabłów Bayern ma natomiast ten komfort, że w Lidze Mistrzów bardzo szybko zapewnił sobie awans do 1/8 finału. Już po czterech seriach gier mistrzowie Niemiec byli już pewni, że fazę grupową zakończą na pierwszej lokacie. Nic zresztą dziwnego – mieli na koncie komplet punktów i zupełnie zdystansowali konkurencję. Wpadka przydarzyła im się dopiero przed dwoma tygodniami, gdy przed własną publicznością zremisowali bezbramkowo z Kopenhagą. Na podobne rozprężenie monachijczyków liczą z pewnością w czerwonej części Manchesteru. Jak bowiem zostało napisane powyżej, United rozpaczliwie potrzebują zwycięstwa. Trzy punkty przeciwko Bayernowi zapewnią im grę w europejskich pucharach na wiosnę, a jeśli dodatkowo Kopenhaga podzieli się punktami z Galatasaray, podopieczni ten Haga wyszarpią awans do fazy pucharowej LM. Wygrana nad mistrzem Niemiec jest wg TOTALbet możliwa, choć faworytem pozostają goście. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf gości płaci bowiem 2.42 zł, w przypadku gospodarzy jest to 2.70 zł.

