Gwiazdorskie obyczaje

Szokująca umowa Neymara z partnerką. Jasno określa, co jest zdradą, a co nie!

Choć w piłkarskim świecie mówi się, że Neymar się ustatkował, to brazylijski piłkarz wciąż lubi się mocno zabawić. Okazuje się, że gwiazdor ma z partnerką Bruną Biancardi umowę, która określa ramy szaleństw pomocnika PSG. Reguluje ona i precyzuje ona to, co jest zdradą, a co nie.