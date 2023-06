Szymon Marciniak na Evereście. Mamy głos organizatorów konferencji, o tym mówił arbiter w Katowicach

Nowe kulisy afery z Szymonem Marciniakiem. Złożył obszerne wyjaśnienia w PZPN. Oto, co mówił

Włoska gazeta posunęła się za daleko pisząc o Szymonie Marciniaku! Obrzydliwe słowa, aż przykro się to czyta

Wspomniane stowarzyszenie zwróciło uwagę – a wątek podjęty został przez zagraniczne media – na udział Szymona Marciniaka w poniedziałkowej konferencji „Everest”, na której był jednym z zaproszonych prelegentów. Zorganizowana ona została w Katowicach, a jej formalnym organizatorem była firma EVENTSPOT Sp. zoo.

- Konferencja „Everest” miała charakter stricte biznesowy – powiedziała „Super Expressowi” Marta Ropińska, prezes spółki EVENTSPOT. - Wbrew podnoszonym w mediach opiniom, nie było w niej żadnej polityki. Od samego początku, od chwili pojawienia się pomysłu jej organizacji, odcinaliśmy się od wszelkiej polityki. Nie zapraszaliśmy żadnych polityków, oczywiście poza organizatorem, Sławomirem Mentzenem, który jednak też występował w roli biznesowej i mówił o zdobywaniu szczytów w biznesie. Odcinamy się od polityki i światopoglądów i nie mamy żadnego pojęcia o tym, jakie światopoglądy mają nasi prelegenci, ludzie ze świata biznesu. – dodała.

Marta Ropińska przybliżyła też kulisy zaproszenia Szymona Marciniaka na konferencję. - Do pana Szymona Marciniaka zgłosiliśmy się niemal w ostatniej chwili, po rezygnacji pana Rafała Brzoski z udziału w naszej konferencji. Mieliśmy szczęście, że – jak się okazało – pan Marciniak miał czas, by przyjechać do Katowic i wziąć udział w konferencji – podkreśliła prezes spółki organizującej katowicki event.

Nasza rozmówczyni w skrócie streściła treść wykładu polskiego arbitra. - W wystąpieniu pana Marciniaka żadnej agitacji politycznej – zaznaczyła Marta Ropińska. - Mówił o budowaniu zespołu; o tym, jak pracuje się pod presją czasu i pod presją tłumu; gdy wiadomo, gdy podczas finału mundialu patrzy na ciebie cały świat. Mówił też o tym, jak można sobie radzić z gwiazdorami z wielkim ego. Było to bardzo motywacyjne – polityki nie było w tym wcale, był wykład o zarządzaniu.

Prezes spółki EVENTSPOT zauważyła także, że Szymon Marciniak nie był jedynym człowiekiem ze środowiska sportowego. - Prelegentem na naszej konferencji był także Jarosław Bieniecki, twórca i prezes Runmageddonu – dodała Marta Ropińska.