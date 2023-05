Szymon Marciniak podsumowany przez Zbigniewa Bońka. Były szef PZPN bez ogródek, powiedział o wielkiej zmianie

Szymon Marciniak dostąpi wielkiego zaszczytu. Ledwie kilka miesięcy po sędziowaniu finału mistrzostw świata w Katarze, Polak poprowadzi finał Ligi Mistrzów między Interem Mediolan a Manchsterem City. Szef PZPN, Zbigniew Boniek, postanowił podsumować arbitra w szczerej rozmowie z "Polsatem Sport". Jak powiedział Boniek, sędzia przeszedł przez bardzo wielką zmianę.

Szymon Marciniak przeszedł wielką przemianę? Tak twierdzi Zbigniew Boniek!

Jak powiedział Boniek, jego zdaniem Marciniak przez lata przeszedł olbrzymią przemianę i lepiej się teraz prezentuje. Jak podkreśla były szef PZPN, arbiter dobrze wykorzystuje ten szczególny czas w swojej karierze.

- Szymon Marciniak był naszym sędzią topowym, ale ja pamiętam Szymona, który kilka lat temu na naszych stadionach był obrażany. Krzyczano "Szymon, co? Ty…" i tym podobne niewybredne wypowiedzi. Marciniak zrobił krok do przodu. Według mnie zmienił się nieprawdopodobnie (...) Ja muszę powiedzieć, że Marciniak wykorzystał szansę, jaką mu stworzono w ostatnich 18 miesiącach. Gdy kiedyś Szymona napisze książkę, to wydaje mi się, że to będzie najważniejszy rozdział. Dlaczego tak się stało, co było powodem tej przemiany itd- mówił Zbigniew Boniek w rozmowie z portalem polsatsport.pl.