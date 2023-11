Szymon Marciniak rozjechany po karnym dla PSG! Legenda grzmi: To kupa g...a!

To będzie ostatni wielki mecz polskiego zawodnika w koszulce Napoli w w Lidze Mistrzów? Ekspert ma radę dla Piotra Zielińskiego [ROZMOWA SE]

Mecz PSG - Newcastle od początku był bardzo trudny do sędziowania, a Szymon Marciniak musiał podejmować ciężkie decyzję. Najtrudniejszą musiał podjąć w samej końcówce przy prowadzeniu angielskich "Srok" 1:0. W doliczonym czasie gry po zagraniu Ousmane Dembele piłka podskoczyła, najpierw odbiła się od klatki piersiowej Tino Livramento, a potem trafiła go w łokieć, który wydawał się naturalnie ułożony w trakcie biegu. Szymon Marciniak po obejrzeniu powtórek podyktował rzut karny mimo gwałtownych protestów piłkarzy Newcastle. Po chwili wyrównującą bramkę strzelił niezawodny Kylian Mbappe.

Szymon Marciniak atakowany w Anglii! Brutalne słowa po rzucie karnym

"Co za kupa g...a" - skomentował na gorącą tę decyzję Alan Shearer, legenda Newcastle, były napastnik a obecnie telewizyjny ekspert. Angielskie media nie zostawiają na Szymonie Marciniaku suchej nitki. "The Sun" nazywa podyktowanego przez Polaka karnego "rozbojem", twierdząc, że takie decyzje zabijają futbol. Tabloid powołuje się na przepis, który mówi o tym, że jeżeli piłka trafi zawodnika w rękę po rykoszecie od innej części jego ciała, nie odgwizduje się przewinienia. Decyzję Marciniaka nazywa słabą i szokującą, przyznając równocześnie, że Polak aż do tego momentu sędziował spotkanie bardzo dobrze.

Szymon Marciniak uznawany jest obecnie za najlepszego arbitra na świecie. Ostatnio sędziował finał mundialu, a potem finał Ligi Mistrzów. PONIŻEJ WIDEO Z KONTROWERSYJNYM ZAGRANIEM RĘKĄ, PO KTÓRYM MARCINIAK PODYKTOWAŁ RZUT KARNY.

Assegnato uno dei rigori più scandalosi degli ultimi 5 anni, solo per non far scendere il Psg in EL.Marciniak romanista sotto copertura. pic.twitter.com/sMqORgikub— Baloo (@BalooAsr) November 28, 2023