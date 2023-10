Wielkie plany Szymona Marciniaka. Najlepszy sędzia świata myśli nie tylko o Euro 2024...

To dlatego Marcin Bułka robi furorę we Francji. Co za słowa o kadrowiczu!

Doskonale poprowadzony finał mistrzostw świata w Katarze wywindował (zasłużenie!) Szymona Marciniaka i jego zespół na sam szczyt. W maju arbiter z Płocka został, niejako w sposób awaryjny, wyznaczony do sędziowania rewanżowego półfinału Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City i Realem Madryt w poprzednim sezonie. Kilka tygodni później w świetnym stylu powtórzył wyczyn z Lusail, tym razem sędziując udanie finał Ligi Mistrzów - najważniejszy mecz w Europie. Od wielu miesięcy mówiło się, że Marciniak na stałe może zmienić ligę polską na arabską, gdzie już czasem zdarzało mu się prowadzić spotkania. Zapewnił, że jeszcze przynajmniej trzy lata wiąże swoją karierę z Europą.

– Dużo się mówi. Cały czas dostaję jakieś pytania. Powtarzam, że mam cały czas te ambitne cele i chciałbym żeby przyszłoroczne Euro się nam udało. Jak będzie? Nie wiem, nie stawiam sobie celu sędziowania finału Euro. Wiemy, że taki turniej się musi dobrze "ułożyć". Musi się dobrze udać mecz, ułożyć plan gier, też trzeba patrzeć jak gra twoja reprezentacja. Najważniejsze żeby było zdrowie, żeby pojechać, a już na samym turnieju będę miał wystarczająco doświadczenia. Myślę, że będę mógł się fajnie odnaleźć – tłumaczy nam Marciniak.

Ma już za sobą finał MŚ, finał Ligi Mistrzów, finał Superpucharu Europy, przed wyjazdem na Euro 2016 (pierwszy tak poważnym) sędziował też finał ME do lat 21. Ostatnimi latami zapracował na wielkie zaufanie piłkarzy, działaczy i ekspertów. – Życie sędziego to wieczna sinusoida. Czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. Mogę powiedzieć, że od trzech lat – po powrocie po nieszczęsnej chorobie serca – udało się na tyle ustabilizować tą formę, że te wszystkie mecze, szczególnie te najważniejsze w Europie, szły bardzo dobrze. Dowodem na to jest finał mundialu, potem finał Ligi Mistrzów. Dzisiaj każde najtrudniejsze zawody, jakie są, trafiają w nasze ręce. Ogromnie cieszy wiara i ten kredyt zaufania od szefów z UEFA i FIFA. Chciałby się powiedzieć "chwilo, trwaj". Zbliżają się kolejne dwie duże imprezy: igrzyska i Euro. Będzie co robić, mam nadzieję na tym samym wysokim poziomie – dodał.

Szymon Marciniak i Jakub Błaszczykowski w Alei Gwiazd Stadionu Narodowego