Królowie Ligi Europy tym razem zabłysną w Lidze Mistrzów? Sevilla podejmie Arsenal

Kursy TOTALbet: Sevilla - Arsenal

Trudno powiedzieć, aby sezon 2023/2024 był jak do tej pory dla Sevilli udany. Drużyna ze stolicy Andaluzji rozpoczynała rozgrywki z Jose Luisem Mendilibarem u sterów, ale fatalne wyniki sprawiły, że dość szybko pożegnano się ze szkoleniowcem. Jego miejsce zajął Urugwajczyk Diego Alonso, który już w debiucie musiał stanąć przed nie lada wyzwaniem, jego nowi podopieczni w ubiegłą sobotę podejmowali bowiem Real Madryt. 48-latek chyba może być zadowolony z przebiegu tego meczu, jego zawodnicy podjęli bowiem rękawicę i po naprawdę solidnym spotkaniu urwali Królewskim punkty, remisując 1:1. Nie zmienia to natomiast faktu, że sytuacja Los Nervionenses wciąż jest daleka od ideału, klub z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan zajmuje bowiem dopiero trzynastą lokatę. Także w Lidze Mistrzów Andaluzyjczykom idzie jak po grudzie, po dwóch kolejkach fazy grupowej legitymują się bowiem dwoma remisami, które dają im aktualnie trzecie miejsce w stawce. Kluczowe w kontekście dalszych losów Sevilli w tych rozgrywkach może okazać się wtorkowe, domowe starcie przeciwko Arsenalowi. Zwycięstwo pozwoli przeskoczyć angielskiego rywala i utorować sobie drogą do awansu, porażka natomiast bardzo utrudni sytuację Alonso i jego podopiecznych. Zdaniem TOTALbet zdecydowanie bardziej prawdopodobny jest drugi scenariusz, kurs na triumf gospodarzy wynosi bowiem aż 4.30 (w przypadku gości jest to 1.84).

i Autor: TOTALbet

Goście z Londynu do wtorkowego meczu w stolicy Andaluzji także przystąpią jednak „na musiku”. Drużyna dowodzona przez Mikela Artetę fazę grupową rozpoczęła co prawda od lekcji futbolu udzielonej PSV Eindhoven (4:0 przed własną publicznością), potem przyszła z kolei sensacyjna, wyjazdowa porażka 1:2 z RC Lens. Swoją cegiełkę do tego niespodziewanego rozstrzygnięcia dorzucił zresztą Przemysław Frankowski, który zaliczył asystę przy decydującym golu. Po dwóch kolejkach Kanonierzy mają zatem w dorobku trzy punkty i wciąż muszą mieć się na baczności. Szczególnie, że na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan nikomu nie gra się łatwo. Zespół z Londynu do tego starcia przystąpi natomiast podbudowany odwróceniem losów meczu derbowego przeciwko Chelsea w minioną sobotę. The Gunners na Stamford Bridge przegrywali już 0:2 i wydawało się, że nie mają szans na jakąkolwiek zdobycz punktową. Bramki zdobyte w ostatnim kwadransie przez Rice’a i Trossarda sprawiły jednak, że ostatecznie jeden cenny punkt powędrował na Emirates Stadium, a Arsenal wciąż – jako jedna z dwóch drużyn w Premier League – dzierży status niepokonanej. W opinii ekspertów z TOTALbet także i we wtorkowym pojedynku w Sewilli gracze z Wysp Brytyjskich powinni sięgnąć po pełną pulę. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na ich triumf płaci bowiem 1.84 zł, w przypadku zwycięstwa gospodarzy jest to 4.30 zł.

Sonda Sevilla vs Arsenal - kto wygra? Sevilla Arsenal Będzie remis

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Sevilla – 4.30 remis – 3.95 Arsenal – 1.84

Podwójna szansa:

1X – 1.91 12 – 1.27 X2 – 1.24

Sevilla strzeli gola:

tak – 1.44 nie – 2.67

Arsenal strzeli gola:

tak – 1.16 nie – 4.75

Strzelec gola:

Gabriel Jesus (Arsenal) – 2.91

Eddie Nketiah (Arsenal) – 2.96

Leandro Trossard (Arsenal) – 3.05

Gabriel Martinelli (Arsenal) – 3.05

Bukayo Saka (Arsenal) – 3.22

Martin Odegaard (Arsenal) – 3.30

Youssef En-Nesyri (Sevilla) – 3.35

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.