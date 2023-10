Mikael Ishak przejdzie do historii Lecha Poznań. Wyzwanie przed gwiazdą Kolejorza

W pogoni za Duńczykiem

To dla Szweda już czwarty sezon w ekstraklasie. Przed rokiem z "Kolejorzem" sięgnął po mistrzostwo Polski, a indywidualnie był wicekrólem strzelców ekstraklasy. Na finiszu wyprzedził go Ivi Lopez z Rakowa. W tym sezonie Ishak ma w dorobku już cztery gole. W sumie jego bilans w poznańskiej drużynie to 62 bramki, co zapewnia mu drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych zagranicznych strzelców w historii Lecha. W tym zestawieniu prowadzi Duńczyk Christian Gytkjaer, który zdobył 65 bramek.

Wielkie kluby pytają o Sebastiana Szymańskiego. Jego agent wezwany do rozmów, chodzi o sporą kasę

Wierzy w niego rodak

W każdym razie w snajperskie umiejętności kapitana wierzy jego klubowy kolega - pomocnik Jesper Karlstroem. Po ostatnim występie Ishaka opublikował ich wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Oznaczył na nim rodaka i opatrzył wymownym komentarzem: Król Polski.

To dlatego Marcin Bułka robi furorę we Francji. Co za słowa o kadrowiczu!

Sonda Czy Mikael Ishak będzie królem strzelców Ekstraklasy? Tak, bo jest najlepszy Nie, są lepsi od niego Trudno powiedzieć