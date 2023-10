Wielkie kluby pytają o Sebastiana Szymańskiego. Jego agent wezwany do rozmów, chodzi o sporą kasę

Michał Probierz wskazał największe problemy reprezentacji Polski. To w tych formacjach czeka go najwięcej pracy

Ekipa Fener odprawiła w niedzielny wieczór Hatayspor 4:2, a Szymański był tym, który już w 7. minucie dał faworytom prowadzenie. To była już dziewiąta wygrana Fenerbahce. Ona sprawia, że zespół ze Stambułu z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli tureckiej Super Lig. Duża w tym zasługa reprezentanta Polski, który wczoraj po raz szósty w lidze trafił do siatki. Tak piorunujące wejście do nowego klubu może zaskakiwać nawet największych fanów talentu Szymańskiego. Latem Fenerbahce wykupiło go z Dynama Moskwa za 10 mln euro, ale ze względu na wojnę na Ukrainie, miniony sezon spędził w Feyenoordzie Rotterdam (z którym zdobył zresztą mistrzostwo Holandii).

Dla Fenerbahce, we wszystkich rozgrywkach, strzelił w sumie dziewięć goli i zaliczył cztery asysty. Takimi liczbami na starcie rozgrywek wpadł w oko działaczom Liverpoolu i Napoli, informują tureckie media. Dziennik "Takvim" poinformował, że działacze Fenerbahce obawiają się szybkiego "podkupienia" swojej nowej gwiazdy i chcą zaoferować mu podwyżkę apanaży. Do gabinetów szefów Fenerbahce miał zostać wezwany Mariusz Piekarski. Szymańskiemu ma zostać zaoferowane przedłużenie umowy, choć obecna wygasa dopiero 30 czerwca 2027 r. Być może w nowym kontrakcie zostanie zapisana suma odstępnego. Teraz mówi się, że polski piłkarz byłby do wykupienia z Turcji za ok. 25 mln euro. To suma, która z pewnością nie odstraszy działaczy Liverpoolu i Napoli.

