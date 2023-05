Szymon Marciniak znalazł się w ogniu krytyki! Niektórzy nie mogą pogodzić się z jego wyborem, Neapol grzmi

Szymon Marciniak oficjalnie przejdzie do historii! Polak sędzią finału Ligi Mistrzów, kapitalne wieści!

Wydawało się niemożliwe, że Szymon Marciniak po otrzymaniu półfinału Ligi Mistrzów, będzie mógł sędziować również w finale. UEFA unika takich sytuacji, ale wiele wskazuje na to, że poziom Marciniaka i niski poziom innych arbitrów sprawił, że europejska federacja postanowiła naruszyć tę niepisaną zasadę i wyznaczyła Polaka na sędziego głównego najważniejszego meczu klubowego roku. To dopiero drugi raz w historii, gdy jeden arbiter ma możliwość poprowadzenia zarówno finału mistrzostw świata jak i Ligi Mistrzów. Jednak wybór Marciniaka nie spodobał się wszystkim – bardzo głośno, w negatywnym znaczeniu, jest o tym w Neapolu, gdzie chowają do Polaka bardzo żywą urazę za ćwierćfinałowe spotkanie pomiędzy Napoli a Milanem.

W Neapolu grzmią po nominacji Marciniaka, nie potrafią tego zrozumieć

Szymon Marciniak w ćwierćfinale Ligi Mistrzów sędziował właśnie starcie rewanżowe Napoli – Milan. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1, który premiował ustępujących mistrzów Włoch. W tym spotkaniu doszło niestety do błędu – Szymon Marciniak nie przyznał rzutu karnego za faul Leao na Lozano. Niewykluczone, że jedenastka zmieniłaby obraz meczu, dlatego w Neapolu bardzo krzywo patrzą na Marciniaka i nie mogą zrozumieć jego nominacji na finał.

– To policzek od UEFA dla Napoli. Pomimo kontrowersji, jakie wywołał mecz Napoli - Milan, Szymon Marciniak został wybrany na sędziego finałowego spotkania Ligi Mistrzów. To prestiżowe wyróżnienie – pisze portal Napolipiu.com.

Serwis virgilio.it przytacza natomiast komentarze sympatyków Napoli: „Ten sam sędzia, który nie widział, jak Leao niszczy Lozano? To wstyd”, „Przecież on był katastrofalny” - piszą fani SSC Napoli.