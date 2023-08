i Autor: cyfrasport Dawid Szwarga

Eliminacje Ligi Mistrzów

Trener już wie, co Raków musi wziąć ze sobą do samolotu na Cypr. O innych tajemnicach mówić nie chce

Częstochowska twierdza przy ul. Limanowskiego wciąż niezdobyta: w pierwszym spotkaniu 3. rundy kwalifikacji Champions League, Raków pokonał Aris 2:1. - Szacunek dla zawodników za to, jak wdrożyli w życie plan na to spotkanie. Ale to nie jest jeszcze moment, by klepać się po plecach. - przypomina szkoleniowiec mistrzów Polski. Dawid Szwarga miał mieszane uczucia po końcowym gwizdku.