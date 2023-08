Trzy razy przecieraliśmy oczy ze zdumienia po ujrzeniu tych wieści o Ekstraklasie. Liczby nie zostawiają żadnych złudzeń, świetna perspektywa

Co na to UEFA?

Za każdą wygraną jest 1 punkt do rankingu klubowego. Każda wygrana jest więc na wagę złota. Chwała szczecińskiej Pogoni, że wygrała rewanż z Gent, wiedząc, że szanse na awans są niemal żadne. W przypadku rankingu krajowego, liczba zdobytych punktów jest dzielona przez liczbę klubów, które startują w rozgrywkach pod egidą UEFA. Tak jest w przypadku miejsc 16-50 w rankingu. Tego lata za wygraną polskiego zespołu mamy 0,250 punktu, a za remis 0,125 punktu.

W zeszłym sezonie, głównie dzięki postawie Lecha Poznań w Lidze Konferencji Europy, PKO BP Ekstraklasa zarobiła 7,750 punktu, a to dało jej 11. miejsce w Europie. Gdyby utrzymać tą solidność na arenie międzynarodowej przez najbliższe pięć sezonów, mielibyśmy szanse na dwa miejsca dla polskich drużyn w el. Ligi Mistrzów.

W tym sezonie Polacy zdobyli już 3,500 punktu i chociaż wciąż są na 21. miejscu w rankingu UEFA. Od sezonu 2024/2025 mistrzowie Krajów z miejsc 16-22 będą startować w eliminacjach LM dopiero od drugiej rundy. Państwa z miejsc 16-30 będą mogły wystawić jedną drużynę od 1. rundy el. Ligi Europy i dwie od 2. rundy Ligi Konferencji Europy.

Wszyscy życzący dobrze klubom PKO BP Ekstraklasy w Europie powinni marzyć o awansie w rankingu na 15. miejsce. Do piętnastego w tym momencie Izraela tracimy 3,125 pkt. To miejsce to właśnie gwarant dwóch drużyn w el. Ligi Mistrzów. A już za rok przestanie się liczyć do rankingu sezon 2019/20, tak słaby dla polskiej piłki w Europie...

