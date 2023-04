Zidane razem z Cristiano Ronaldo? Bajońska oferta dla Francuza

O możliwości pracy francuskiej legendy piłki - taką już jest Zidane - w Arabii Saudyjskiej poinformowała hiszpańska „Marca”. Powołuje się ona na źródła saudyjskie. Wiadomo, że Al-Naasr kilka dni temu zwolnił z funkcji szkoleniowca Rudiego Garcię. Klub którego gwiazdą numer 1 jest Cristiano Ronaldo szuka nowego trenera. Pieniądze nie są dla szejków żadną przeszkodą w zatrudnieniu piłkarzy i trenerów. Jednak kwota, którą według „Marki” zaproponowano Francuzowi może szokować. Za dwa sezony pracy miałby o otrzymać 120 mln euro! Zidane zna się świetnie z Ronaldo ze wspólnej pracy w Realu Madryt.

Wspólnie trzy razy wygrali Ligę Mistrzów. Co więcej, szejkowie chcą się zdać na opinię Ronaldo, i zatrudnią szkoleniowca zgodnie z sugestią Portugalczyka. Czyżby teraz przyszła pora na wspólne sukcesy Zidane’a i Ronaldo na Półwyspie Arabskim? Według hiszpańskich mediów Zidane na razie nie dał odpowiedzi na ofertę. Jest on bez pracy od prawie dwóch lat, kiedy w czerwcu 2021 roku odszedł z Realu Madryt. Innym kandydatem do pracy w Al-Nassr miałby być Jose Mourinho, który również jako trener współpracował z piłkarzem Ronaldo. Mourinho jest jednak związany umową z AS Roma, która obowiązuje do czerwca 2024 roku. Aktualnie drużyna Al-Nassr zajmuje drugie miejsce w lidze, ze stratą trzech punktów do Al-Ittihad FC.

