Złe informacje dla fanów Szczęsnego. TVP właśnie to potwierdziło, wiele osób nie zobaczy jego debiutu

Wojicech Szczęsny podpsiał kontrakt z Barceloną i bez wątpienia wielu kibiców w Polsce będzie czekało na to, aby móc zobaczyć piłkarza w nowych barwach. Niestety, mało prawdodopodobnym wydaje się scenariusz w którym piłkarz będzie do oglądania w Lidze Mistrzów dla widzów TVP. W tej sprawie wypowiedział się Jakub Kwiatkowski, który przytaczając przepisy i ustalenia z Canal Plus, nie miał dobrych wiadomości.

Widzowie TVP nie zobaczą debiutu Szczęsnego w otwartej telewizji? Jakub Kwiatkowski nie ma dobrych informacji

Debiut Szczęsnego w Lidze Mistrzów przypaść może 23 października w starciu przeciwko Bayernowi Monachium. Prawa do pokazywania Ligi Mistrzów w Polsce ma Canal Plus i TVP, jednakże wątpliwe, aby publiczny nadawca był w stanie zyskać transmisję z widowiska.

- Umowa na sublicencję pomiędzy TVP a Canal+ mówi, że Telewizja Polska ma mecz drugiego wyboru w środy o godz. 21.00. Odbywa się to w ten sposób, że Canal+ nam mówi, jaki jest ich pierwszy wybór i wtedy my patrzymy na pozostałe spotkania i wybieramy to, co w naszej ocenie jest najciekawsze. Jakbyśmy mieli pierwszy wybór, to musielibyśmy odpowiednio więcej zapłacić - powiedział Jakub Kwiatkowski w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

- - Taki jest zapis w umowie i takie warunki były wynegocjowane, zanim poznano jeszcze terminarz meczów. Dlatego musimy obracać się w ramach tego, na co się zgodziliśmy. Oczywiście chcielibyśmy pokazać starcie Barcelony z Bayernem, ale mogłoby się to wydarzyć tylko pod warunkiem, że Canal+ zrezygnowałby ze swojego pierwszego wyboru - powiedział Kwiatkowski.