Bartosz Bereszyński poradzi sobie w Napoli? Legenda o szansach Polaka we włoskim klubie

- Bereszyński ma mnóstwo atutów, które mogą okazać się kluczowe - powiedział Giuseppe Dossena w rozmowie z naszym portalem. - We Włoszech grał już na prawej obronie, na prawym wahadle. Na mundialu udowodnił, że nawet przeciwko największym, jak Argentyna i Francja, jest w stanie rywalizować jako lewy obrońca. To wszechstronny zawodnik, który nie tylko dobrze broni, ale również potrafi pójść do przodu, rozegrać tam piłkę, jak to robił chociażby w Katarze. Ponadto jest bardzo zdyscyplinowany na boisku, cieszy się olbrzymim autorytetem, ma charyzmę jak na lidera przystało. Z pewnością będzie cennym zawodnikiem w szatni. Oczywiście, trudno mi dzisiaj wyrokować, czy Luciano Spaletti będzie regularnie na niego stawiał, ale w dzisiejszym futbolu taka uniwersalność, wymienność pozycji jest bardzo cenna. Transfer do Napoli, o ile do niego dojdzie, będzie nagrodą, ale i wyzwaniem dla samego Bereszyńskiego. Na ile go jednak zdążyłem poznać wiem, że w Neapolu nie zadowoli się rolą rezerwowego. Rywali miałby bardzo mocnych, ale nie zapominajmy, że poza meczami ligowymi Napoli będzie rywalizowało także w Lidze Mistrzów i o Puchar Włoch. Meczów zatem będzie sporo - zaznaczył były mistrz świata na naszych łamach.