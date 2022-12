Brazylijska legenda też tańczy: Richarlison najpierw nauczył ją swojej cieszynki, a potem zrobił TO!

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Ronaldo – zdobywca Pucharu Świata w 1994 i 2002 roku – przed kamerami FIFA TV spotkał się z Richarlisonem, który po swym sławnym poprzedniku odziedziczył koszulkę z numerem 9. - To dla mnie wielka sprawa – powiedział napastnik Tottenhamu o spotkaniu. - Ronaldo od zawsze był moim idolem i inspiracją – wyznał. I z uśmiechem wysłuchał najpierw pochwał ze strony swego mistrza.

Brazylijska legenda też tańczy!

- Teraz twoja kolej. To ty dziś inspirujesz miliony dzieci w Brazylii swoim artyzmem na boisku, radością z gry i spontanicznością – odpowiedział Ronaldo. A potem... poprosił młodszego kolegę o nauczenie go „tańca gołębi”, zaprezentowanego przez Richarlisona jako forma cieszynki po bramce w meczu z Koreą. - Skoro udało się skłonić do tańca samego Tite, to i ja mogę się go nauczyć – dodał legendarny piłkarz, odwołując się do sceny, w której nawet selekcjoner „canarinhos” włącza się przy linii bocznej w celebrację gola.

Lekcja – co można zobaczyć poniżej – wypadła wspaniale; Ronaldo całkiem udanie naśladował obecnego reprezentanta. Tenże zaś na koniec zrobił rzecz niezwykłą: w symboliczny sposób... ucałował lakierki idola!

