Były kadrowicz o występie reprezentacji Polski na MŚ. "Nie można opierać gry na..."

W fazie pucharowej znaleźliśmy się po raz pierwszy od 1986 roku. Tyle że nasz styl nikogo nie powalił na kolana. Najlepiej zaprezentowaliśmy się w przegranym 1:3 meczu z Francją na zakończenie naszej przygody z turniejem. - Nie jesteśmy obiektywni, bo patrzymy na naszą reprezentację sercem - przyznał Jerzy Dudek w niedawnej rozmowie z naszym portale, gdy analizował występ Polski na mundialu. - Jak się posłucha ekspertów z innych krajów to można odnieść wrażenie, że byliśmy jedną z najsłabszych drużyn, nie licząc Kataru. Nie pokazaliśmy nic wielkiego. Namiastką tego jak moglibyśmy grać były fragmenty meczu z Francją. (...) Trener zaproponował małą ambitną grę, skazaną na defensywę. Cały świat zauważa, że z takim potencjałem ofensywnym nie można grać tak bojaźliwie. Na pewno nie wyglądało to najlepiej. Jeśli tak będziemy grali w eliminacjach EURO to wielu kibiców będzie czuło dyskomfort i lekkich strach przed nimi, choć są one łatwiejsze niż do MŚ. Kilku zawodników prawdopodobnie odejdzie, będzie przebudowa. To musi być ktoś, kto będzie miał pomysł, a nie tylko taki, żeby ustawić obronę, a Lewandowski będzie stał na środku przez 90 minut. Nie można opierać gry na wybitnej grze bramkarza - zaznaczył Jerzy Dudek na naszych łamach.

