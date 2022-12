Były mistrz świata o gwiazdach Maroka, co za porównanie! Na niego muszą uważać Francuzi

Maroko w całym turnieju straciło tylko jednego gola. - Świetnie spisuje się bramkarz Bono - powiedział Alain Boghossian w rozmowie z "Super Expressem". - To, czego dokonał w konkursie rzutów karnych z Hiszpanią jest niesamowite. Rzadko zdarza się, aby golkiper zachował czyste konto przy trzech strzałach z 11. metra. W formacji defensywnej rządzi Hakimi, który doskonale zna gwiazdy francuskiej piłki, gra w PSG z m.in. Kylianem Mbappe. Jego rajdy, niczym TGV, potrafią być zabójcze dla rywali. Udowadnia, że nie bez powodu należy do najlepszych w PSG, a formę z klubu przekłada także na reprezentację. Kto wie, czy to nie jest najbardziej wartościowy marokański zawodnik, chociaż na tych mistrzostwach świetnie wygląda także Amrabat. To typowy środkowy pomocnik, który ma nie tylko świetny odbiór, ale także potrafi natychmiast wprowadzić piłkę do ataku. Oczywiście jest Ziyech, moim zdaniem najlepszy obecnie zawodnik Marokański. Nie można także pominąć osoby trenera Regraguiego, który w krótkim czasie zbudował taki zespół - analizował.

Jakiego meczu spodziewa się były mistrz świata? - Na pewno rywale skupią się na tym, co potrafią najbardziej, czyli skutecznej defensywie - zaznaczył. - Myślę, że nasz zespół będzie próbował uderzać zza pola karnego, bo jak pokazało spotkanie z Portugalią, Marokańczycy dobrze bronią we własnej „szesnastce”. Musimy także uważać na ich kontry, bo w tym elemencie potrafią być zabójczy. Wszyscy wiemy, na co i na jakie rajdy stać Hakimiego. Ważne, aby nasi środkowi pomocnicy zdominowali ich formację i narzucili nasz styl gry - powiedział Alain Boghossian w rozmowie z naszym portalem.