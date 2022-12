Carlo Ancelotti kandydatem na selekcjonera. Legendarny Włoch postawił warunki, związek zgodzi się na takie rozwiązanie?

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Reprezentacja Brazylii była głównym kandydatem do zdobycia mistrzostwa świata na mundialu w Katarze. Wydawało się, że kadra tego zespołu jest niebywale silna i trudno będzie się jej przeciwstawić. Jednak Canarinhos z marzeniami o Pucharze Świata musieli pożegnać się już w ćwierćfinale. Choć prowadzili w dogrywce, Chorwacja zdołała wyrównać w ostatnich minutach i następnie okazała się lepsza w serii rzutów karnych.

Ancelotti selekcjonerem? Ma warunki

Rozczarowanie w Kraju Kawy było ogromne. Nie dość, że Brazylijczycy na złoty medal mundialu czekają już kilkadziesiąt lat, to ich marzenia o powrocie na szczyt zostały rozbite w pył dość wcześnie. Po odpadnięciu z mistrzostw świata z pracą selekcjonera pożegnał się Tite. W Brazylii rozpoczęły się więc poszukiwania nowego szkoleniowca, który poprowadziłby kadrę. Okazuje się, że tamtejszy związek już przed mistrzostwami sondował możliwość zakontraktowania Carlo Ancelottiego, o czym informuje "UOL". Legendarny Włoch miał wyrazić gotowość do objęcia Canarinhos.

Miał jednak dwa warunki. Pierwszym z nich było rozpoczęcie negocjacji z brazylijskim związkiem dopiero, gdy posada się zwolni. Ten warunek został już spełniony. Drugim z nich było to, że chce dokończyć obecny sezon z Realem Madryt. Czyli pracę w Brazylii mógłby zacząć dopiero w połowie 2023 roku. Jest to więc nieco karkołomne zadanie dla brazylijskiego związku piłkarskiego, bo nie dość, że niezbędny byłby tymczasowy selekcjoner, to w dodatku musieliby negocjować z Realem warunki zwolnienia Ancelottiego. Kontrakt Włocha z Królewskimi obowiązuje bowiem do 2024 roku.