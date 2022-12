Cezary Kulesza rozmawiał z następcą Michniewicza? Media podają sensacyjną wiadomość, padło konkretne nazwisko

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Cezary Kulesza miał rozmawiać z potencjalnym następcą Czesława Michniewicza? Mimo że w centrali piłkarskiej brak oficjalnych oświadczeń o zastąpieniu obecnego trenera "Biało-Czerwonych", tak zdaniem dziennikarzy "Przeglądu Sportowego", szef PZPN miał podjąć próbę kontaktu ze szkoleniowcem, którego widziałby w miejscu Michniewicza. Co ciekawe, mowa o Polaku, który miał w dodatku odmówić Kuleszy.

Cezary Kulesza szuka następcy Michniewicza? Padło konkretne nazwisko

Zdaniem dziennikarzy "Przeglądu Sportowego", Cezary Kulesza już teraz pracuje nad tym, aby znaleźć szkoleniowca, który zastąpi Czesława Michniewicza. Jednym z wyborów szefa PZPN miał być znany kibicom ekstraklasy - Maciej Skorża. Trener, który do niedawna pracował w Lechu Poznań, miał rozmawiać z Kuleszą i według ustaleń "Przeglądu Sportowego", odmówić mu, gdyż podjął już decyzję o pracy w Japonii i w klubie Urawa Red Diamonds. Jak widać, giełda nazwisk gotowych do zastąpienia Michniewicza wzrasta. Nie tak dawno pojawiły się informacje mówiące o tym, że następcą obecnego trenera Polaków mógłby zostać Andrij Szewczenko, którego do tej roli przymierzano już rok temu.

