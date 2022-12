Co dalej z trenerem Czesławem Michniewiczem? Byli kadrowicze zabrali głos

Michniewicz wykonał zadanie

- Cała Polska mówi, że ma odejść, a ja idę pod prąd - powiedział Paweł Golański, były kadrowicz, uczestnik EURO 2008. - Patrząc na to co Czesław Michniewicz zrobił na mundialu, to powinien zostać. Wykonał zadanie. Jednak nie znam szczegółów kontraktu. Jeśli postawiono przed nim cel w postaci awansu do fazy pucharowej, to trener to zrealizował. Prezes PZPN Cezary Kulesza powinien spytać szkoleniowca o jego pomysł na kadrę na eliminacje EURO. Jeśli Michniewicz będzie się upierał i zostanie przy graniu w taki sposób jak na mistrzostwach, to dalsza współpraca nie ma sensu, bo wszyscy będą się męczyli. Oczekuję zatem pomysłu i liczę na to, że jest chemia miedzy trenerem a piłkarzami. To już rola prezesa Kulesza, aby wysłuchać każdej ze stron i podjąć trafną decyzję. Za to odpowiada i weźmie to na swoje barki. Martwią mnie dziwne zagrywki trenera z mediami, jakieś wojenki. Selekcjoner nie powinien w tym uczestniczyć. Nie potrzebnie idzie pod prąd, chce udowadniać, pouczać. Niech każdy robi swoją robotę. Powinien być jak Adam Nawałka, który nie wchodził w polemiki - stwierdził.

Trzeba dać mu szansę

Były kadrowicz Jacek Bąk, który zagrał na trzech turniejach, zostawiłby Michniewicza na stanowisku selekcjonera drużyny narodowej. - Czemu ma odejść? Wyjście z grupy po 36 latach to sukces - ocenił Bąk. - Dlatego dziwne dla mnie to wszystko brzmi, że trener miałby odejść. Wiem, że narzekano na styl kadry na mundialu, ale liczył się wynik. Taktycznie trener jest mocny i elastyczny. Myślę, że trzeba zrobić korektę stylu w eliminacjach EURO. Jestem zdania, że trzeba dać trenerowi szansę - podkreślił były kapitan polskiej kadry.