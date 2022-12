Czesław Michniewicz poleciał usłyszeć wyrok. Mamy jego zdjęcia z lotniska. Wyleci czy nie?

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Być może dojdzie do tej konfrontacji już jutro. Prowadzona przez Michniewicza reprezentacja Polski wyszła z grupy na mundialu w Katarze i utrzymała się w najwyższej dywizji Ligi Narodów, ale pozycja selekcjonera wisi na włosku. W najbliższych dniach wszystko będzie jasne. Dziś nie mogło dojść do spotkania z prezesem Kuleszą, bowiem ten jest poza Warszawą. To się oczywiście zaraz zmieni. Bardzo niedługo dojdzie do narady obu panów i zapewne dowiemy się, co dalej.

W styczniu Cezary Kulesza zaryzykował i postawił na Czesława Michniewicza, choć bardzo długo niewielu brało tę kandydaturę na poważnie. Adam Nawałka był przez moment niemal pewny powrotu na selekcjonerski stołek, a wcześniej media spekulowały o Andriju Szewczence i Fabio Cannavaro. Włoski mistrz świata stawił się nawet w stolicy i spotkał się władzami PZPN. Niezależnie od tego, czy Kulesza pozostawi Michniewicza na stanowisku czy nie - teraz każda decyzja szefa polskiego futbolu będzie budzić emocje.

Jak pokazują zdjęcia – selekcjoner wybrał się do stolicy z nietęgą miną. Przyłapaliśmy go na lotnisku w Gdańsku. Gustowny szaliczek, płaszcz… To już nie to samo, co katarskie upały…

