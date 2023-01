Gianni Infantino znów zaskoczył świat. W taki sposób chce upamiętnić Pelego

Koniec urlopu dla Szymona Marciniaka. Już jutro wraca do pracy, sędziuje ważny mecz!

Jutro odbędzie się pogrzeb brazylijskiego legendy piłki. Natomiast szef FIFA zakomunikował za pośrednictwem mediów, w jaki sposób chce upamiętnić sławnego Brazylijczyka. Mianowicie chciałby, żeby w każdym państwie na świecie jeden stadion nosił imię Pelego. - Będziemy prosić każdy kraj na świecie, aby nazwał jeden ze swoich stadionów imieniem Pelego – powiedział sternik FIFA cytowany przez portal "EuroFoot" i uzasadnił swoją inicjatywę. - Cały świat, nawet ci, którzy nigdy nie widzieli jego gry, wiedzą, co reprezentuje dla futbolu. Rozumieją, że dzięki niemu ludzie zakochują się w tym sporcie. Żegnamy go ze smutkiem, ale i uśmiechem, ponieważ dał nam tak wiele. Chcemy, aby powstały takie stadiony, aby dzieci wiedziały, jak ważny był to zawodnik - powiedział Infantino.

Byłby to pierwszy przypadek w historii, takiego uhonorowania piłkarza. Pogrzeb Pelego odbędzie się jutro w Santosie, gdzie urodził się wielki piłkarz. Dzisiaj na stadionie w tym mieście wystawiono trumnę z ciałem trzykrotnego mistrza świata. Brazylijski wirtuoz piłki cierpiał na nowotwór jelita i trafił do szpitala 30 listopada. Zmarł 29 grudnia w wieku 82 lat, a dokładną przyczyną śmierci była niewydolność wielonarządowa spowodowana rakiem jelita. Infantino zapowiedział swoją obecność na jutrzejszych uroczystościach pogrzebowych.

Pele