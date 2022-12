Historyczna chwila dla Leo Messiego! Pobił kolejny rekord, znów zapisał się na kartach historii

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Pod wieloma względami mistrzostwa świata w Katarze przyczyniły się do wielkich zmian w piłce nożnej, chociażby przez fakt dobicia kilku rekordów. Najpierw Cristiano Ronaldo stał się pierwszym piłkarzem, który strzelał bramki na pięciu kolejnych mundialach, a teraz swoją cegiełkę postanowił dorzucić jego odwieczny rywal, Leo Messi. Gwiazdor reprezentacji Argentyny miał mnóstwo powodów do świętowania już podczas meczu z Holandią w ćwierćfinale, kiedy to wpisał się na listę strzelców i zrównał się z Gabrielem Batistutą pod względem bramek strzelonych dla "Albicelestes" podczas mistrzostw świata. Wtedy obaj zawodnicy mieli na swoich kontach po 10 trafień. Ale to już nieaktualne.

Kolejny rekord pobity przez Leo Messiego! Argentyńczyk znów zapisał się na kartach historii

Podczas meczu półfinałowego mistrzostw świata w Katarze Argentyna - Chorwacja, Leo Messi podszedł do piłki i wykorzystał rzut karny, wyprowadzając swoją drużynę na prowadzenie w 34. minucie. Dzięki temu, przy nazwisku Messiego pojawiła się 11. bramka dla Argentyny strzelona podczas kolejnych mundiali. W ten sposób Argentyńczyk przeskoczył Gabriela Batistutę i stał się samodzielnym liderem w tym zestawieniu.

