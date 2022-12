Ile reprezentacja Polski zarobiła na mundialu? Duży zysk polskiej kadry

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Przed startem turnieju władze FIFA ustaliły, jak będzie wyglądał system premiowania za wyniki. Nie płacono za poszczególne mecze, lecz każda reprezentacja za udział w fazie grupowej MŚ miała zagwarantowane 9 mln dolarów czyli 41 mln zł. Z tej właśnie puli nasi piłkarze i sztab otrzymali premie za promocję do mistrzostw świata. Było to ok. 11,5 mln zł do podziału. Co ciekawe, FIFA wypłacała federacjom także 1,5 mln dolarów (6,8 mln zł) dla każdej z drużyn na przygotowanie do finałów.

Reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w grupie i zakwalifikowała się do fazy pucharowej. W ten sposób zarobek kadry na mundialu wzrósł o kolejne cztery mln dolarów. Przebijając się do 1/8 finału Biało-czerwoni zarobili w sumie na MŚ 13 mln dolarów, co daje po przeliczeniu ok. 59 mln zł. Piłkarze mogą liczyć na pieniądze od PZPN za wyjście z grupy. Według informacji "Business Insidera" mowa o kwocie ok. siedmiu mln zł do podziału.