Kto gra na mundialu? Czy jest dzisiaj mecz o 3. miejsce? 15.12 to w Katarze dzień przerwy!

Jaki mecz dzisiaj na mundialu? Czy jest dzisiaj mecz w Katarze? Finał i mecz o 3. miejsce mistrzostw świata zapowiadają się wspaniale, ale piłkarscy kibice muszą na te spektakle poczekać. Czwartek 15 grudnia 2022 to na mundialu dzień przerwy. Pierwszy z dwóch, bo mecz o 3. miejsce MŚ zostanie rozegrany w sobotę, a finał mundialu zaplanowano na niedzielę.

A więc już wszystko jasne! W finale mistrzostw świata zagrają Argentyna i Francja! Przed nami pojedynek kumpli z PSG - Leo Messi kontra Kylian Mbappe. Cztery lata temu dwaj giganci i ich drużyny spotkali się już w 1/8 finału MŚ w Rosji. Po niesamowitym meczu Francuzi wygrali 4:3, a 20-letni wtedy Mbappe strzelił dwie bramki. Teraz Francja i Argentyna znów zagrają na mundialu. Leo Messi ma okazję do rewanżu. Mistrz Copa America czy obrońca tytułu mistrza świata? Jako pierwsza w finale zameldowała się Argentyna, pokonując 3:0 Chorwację. Następnego dnia dołączyła do nich Francja, która ograła 2:0 Maroko, rewelację mistrzostw świata w Katarze. PONIŻEJ TERMINARZ MUNDIALU 2022 - kiedy mecz o 3. miejsce i finał?

sobota, 17 grudnia

Mecz o 3. miejsce: Chorwacja - Maroko, godz. 16 TVP 1

niedziela, 18 grudnia

FINAŁ: Argentyna - Francja, godz. 16 TVP 1

𝗗𝗹𝗮 𝗸𝗼𝗴𝗼 𝘇ł𝗼𝘁𝗼? 🥇 𝗗𝗹𝗮 𝗸𝗼𝗴𝗼 𝘀𝗿𝗲𝗯𝗿𝗼? 🥈 𝗗𝗹𝗮 𝗸𝗼𝗴𝗼 𝗯𝗿𝗮̨𝘇? 🥉Słuchamy Państwa! pic.twitter.com/DTFbpvrd2i— TVP SPORT (@sport_tvppl) December 15, 2022

Finał mundialu będzie starciem gigantów. O tytuł zagrają Argentyna i Francja, a kibice zastanawiają się już, kiedy finał mistrzostw świata w Katarze. Obaj finaliści dwukrotnie poznali smak triumfu na mundialu. Argentyna wygrała mistrzostwa świata w 1978 i 1986 roku. Francja triumfowała w 1998 i 2018 r. na poprzednim mundialu. Faworyta wskazać trudno. Przed półfinałami bukmacherzy nieco większe szanse na złoto dawali Francuzom. Dla Leo Messiego to ostatnia szansa na upragniony triumf w najważniejszej i najbardziej prestiżowej piłkarskiej imprezie na świecie. Genialny Argentyńczyk zapowiedział już, że po raz ostatni gra w MŚ. Czy pójdzie w ślady Diego Maradony, swojego wielkiego poprzednika?

Mundial 2022 w Katarze powoli dobiega końca. Przed nami już dwa ostatnie mecze. O 3. miejsce zagrają Chorwacja i Maroko, dwie drużyny, które z pewnością odczuwają teraz ogromny niedosyt. Chorwaci, wicemistrzowie świata z 2018 r., byli blisko powtórzenia tego sukcesu. A Maroko to wielka sensacja mundialu w Katarze, w przegranym półfinale z Francją też zachwycili świetną grą. Finał mundialu Argentyna - Francja będzie również walką o wielkie pieniądze - gigantyczną premię od FIFA. Zwycięzca MŚ w Katarze zarobi 42 mln dol. (190 mln zł), a to o 4 mln USD więcej, niż płacono przed czterema laty podczas mundialu w Rosji. Przyrost wysokości premii dla uczestników piłkarskich mundiali jest stały. Co cztery lata do zgarnięcia są wyższe nagrody niż w poprzednim czempionacie. O ile w ostatnich latach zmiany nie są może tak dynamiczne, to zdarzało się w przeszłości, że przeskok finansowy bywał gigantyczny.

