Jan Tomaszewski zaorał cały PZPN za Czesława Michniewicza! Legendzie reprezentacji Polski puściły hamulce, nie wytrzymał na wizji

Atmosfera wokół reprezentacji Polski po mistrzostwach świata w Katarze wygląda naprawdę nieciekawie, a w mediach co rusz pojawiają się informacje o kolejnych konfliktach, które mają pojawiać się w kadrze prowadzonej przez selekcjonera Czesława Michniewicza. Temat Biało-czerwonych został oczywiście poruszony również z Janem Tomaszewskim, podczas programu "Katar Express", już po przylocie piłkarzy i sztabu trenerskiego do kraju. Legendarny bramkarz reprezentacji Polski już ostatnio miał sporo zarzutów do selekcjonera Michniewicza, a teraz postanowił uderzyć w Polski Związek Piłki Nożnej... za wybór byłego trenera m.in. Legii Warszawa.

Jan Tomaszewski nie hamował się na wizji! Zaorał cały PZPN za wybór Czesława Michniewicza na selekcjonera reprezentacji Polski

Jan Tomaszewski po pytaniu, kto powinien zastąpić Czesława Michniewicza wprost powiedział, że ten nie powinien w ogóle być zatrudniany, jednak winą za to obarczył nie tylko Cezarego Kuleszę. - Najpierw trzeba się rozliczyć z Michniewiczem (…) Ja naprawdę nie rozumiem członków zarządu PZPN. Mowiło się o Cannavaro, czy Nawałce, a z kapelusza się wziął nagle Michniewicz. Pomijam już względy moralne i 711 telefonów do wiadomo kogo, ale proszę mi powiedzieć, czy żaden z członków zarządu nie sprzeciwił się, żeby nasza reprezentacja grała autobus? - dopytywał nieugięty Jan Tomaszewski, komentując kulisy wybrania Michniewicza na selekcjonera reprezentacji Polski. Zobaczcie całą rozmowę z Janem Tomaszewskim w programie "Katar Express", zaglądając do naszego wideo poniżej!

