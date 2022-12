Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Po tym, jak reprezentacja Polski odpadła z mistrzostw świata w Katarze, w mediach zaczęły pojawiać się niepokojące informacje o reprezentacji Polski. Według doniesień medialnych, w kadrze prowadzonej przez Czesława Michniewicza miało dojść m.in. o kłótni o pieniądze obiecane piłkarzom przez premiera Mateusza Morawieckiego, jak również o przylot rodzin piłkarzy do Kataru. W ostateczności zaczęto się również zastanawiać, czy Czesław Michniewicz dalej powinien prowadzić reprezentację Polski, a najnowsze doniesienia w tej sprawie nie zwiastują niczego dobrego dla trenera. Teraz szkoleniowiec Polaków sam miał okazję zabrać głos i przy okazji opowiedzieć o jego relacjach z prezesem PZPN.

Czesław Michniewicz zabrał głos i opowiedział o relacjach z Cezarym Kuleszą! Nie miał zamiaru tego ukrywać

Selekcjoner reprezentacji Polski, w swoim pierwszym wywiadzie po mistrzostwach świata w Katarze, postanowił porozmawiać z Bogdanem Rymanowskim na antenie "Radia ZET". Podczas rozmowy pojawiło się pytanie o jego relacje z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, które jak wynika z medialnych doniesień, mają nie być najlepsze. Selekcjoner reprezentacji Polski szybko zdementował jednak te plotki.

Czesław Michniewicz wprost o konflikcie z Cezarym Kuleszą! Ujawnił wszystko, wyłożył kawę na ławę

- Co zrobi Pan prezes Kulesza, to zobaczymy. Nikt z nas nie wie jeszcze, łącznie ze mną. Ale mówienie o tym, że jestem w konflikcie z prezesem Kuleszą, to kolejna manipulacja i nieprawda. Cały czas jestem i byłem w kontakcie, po przylocie rozmawialiśmy wiele razy już tutaj w Polsce, ale też spotykaliśmy się w Katarze. - powiedział wprost Czesław Michniewicz tłumacząc, jak wyglądają obecnie jego relacje z prezesem PZPN.

