Po historycznym wyjściu z grupy na mistrzostwach świata, co udało się reprezentacji Polski po raz pierwszy od 36 lat, zawodnicy Biało-czerwonych, sztab szkoleniowcy, PZPN oraz przede wszystkim kibice z pewnością spodziewali się, że atmosfera wokół kadry będzie zupełnie inna, niż ma to miejsce w rzeczywistości. Tuż po tym, jak Polacy odpadli z mundialu w 1/8 finału, do mediów zaczęły trafiać zaskakujące informacje o tym, że sytuacja wewnątrz kadry nie jest dobra, a piłkarze mieli pokłócić się ze sztabem szkoleniowym o pieniądze, które przed mistrzostwami świata obiecał premier Mateusz Morawiecki. Dodatkowo wielu kibiców zaczęło zastanawiać się, czy Czesław Michniewicz dalej będzie prowadzić kadrę Polaków, co wcale nie jest takie oczywiste.

Ostatnie dni Czesława Michniewicza w roli selekcjonera reprezentacji Polski?! Pojawiły się najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości trenera

Jeszcze kilka dni temu sporo zamieszania wprowadził kontrakt Czesława Michniewicza, który miał w sobie mieć zapis, który automatycznie przedłuża kontrakt trenera po wyjściu z grupy na mundialu, jednak doniesienia te zdementował ostatecznie prezes Cezary Kulesza. Teraz Tomasz Włodarczyk poinformował, że według jego informacji, najbliższe dni mogą być ostatnimi, jakie Czesław Michniewicz spędzi w roli selekcjonera reprezentacji Polski.

Przełomowe wieści w sprawie przyszłości Czesława Michniewicza! Ostatnie dni w roli selekcjonera reprezentacji Polski?

- Słyszę, że jest bliżej rozstania niż pozostania Czesława Michniewicza. Ostateczną decyzję podejmie jednak Cezary Kulesza - zdradził Włodarczyk w programie "meczyki.pl" na YouTube. Ponadto, według informacji dziennikarza, ostateczną decyzję co do decyzji prezesa PZPN mamy poznać w poniedziałek - to wynika z kolei z zapisów kontraktowych w umowie Czesława Michniewicza.

