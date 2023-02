Klub zaginionego piłkarza wycofał się z rozgrywek. Co dalej z sezonem piłkarskim w Turcji?

Katar to nie koniec?

Decyzję o wycofaniu z rozgrywek podjął pierwszy klub z klub z 19. zespołowej Super Lig – Hatayspor. Prowincja Hatay znajduje się w rejonie najbardziej dotkniętym trzęsieniem ziemi, a do tego nawiedziła ją powódź. To właśnie piłkarzem Hataysporu jest reprezentant Ghany, Christian Atsu, którego losy są nieznane i może on wciąż przebywać pod gruzami. W następstwie tego, kierownictwo klubu zdecydował się na wycofanie zespołu z rozgrywek ligowych. - Kierownictwo Hataysporu wysłało dzisiaj pismo. Klub poinformował nas, że nie będzie rozgrywał meczów w tym sezonie - powiedział na antenie "TRT Spor" prezes tureckiego związku piłkarskiego, Mehmet Buyukeksi.

Hatayspor po 21. kolejkach ligowych zajmuje 14 miejsce. O wycofaniu z rozgrywek myśli kolejny klub, którego siedziba znajduje się mieście Gaziantep, bardzo dotkniętym kataklizmem. Piłkarzem Gaziantep FK jeszcze jesienią ubiegłego roku był Tomas Pekhart, który niedawno dołączył do Legii Warszawa. Ten klub z kolei zajmuje 10. miejsce w lidze. - Gaziantep też chce wycofać się z mistrzostw - potwierdził Buyukeksi. - Planujemy kontynuować rozgrywki z 17 drużynami, zachowując jednocześnie prawa tych klubów. Zastanowimy się co z 2. i 3. ligą – dodał. Aktualnym liderem Super Lig jest Galatasaray Stambuł.

