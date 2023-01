Koniec urlopu dla Szymona Marciniaka. Już jutro wraca do pracy, sędziuje ważny mecz!

To dlatego Cristiano Ronaldo zdecydował się dołączyć do Al-Nassr. Jasna deklaracja Portugalczyka, zupełnie się z tym nie krył

Od finału mundialu w Katarze minęły 2 tygodnie. Szymon Marciniak po okresie obfitującym w spotkania i krótkim odpoczynku znów pojawi się na boisku. Będzie arbitrem meczu na szczycie w lidze… egipskiej. Tamtejsza federacja piłkarska poinformowała, że polski arbiter poprowadzi mecz wicelidera Al-Ahly z czwartym zespołem tabeli - Pyramids FC. Al- Ahly ma tyle samo punktów (24), co aktualny lider, Zamalek. Pyramids FC ma cztery punkty mniej. Mecz ma dużą rangę nie tylko ze względu na pozycje obu zespołów w tabeli, ale są to derby Kairu, których przebieg często bywa gorący. W ubiegłym sezonie oba zespoły zakończyły na podium rozgrywki ligowe – Pyramids FC był wicemistrzem, a Al-Ahly trzecią drużyną sezonu. Dla Marciniaka nie będzie to pierwszy mecz w tym kraju, gdyż w lipcu tego roku był on arbitrem meczu zespołu Al-Ahly z Zamalek w finale pucharu tego kraju, rozgrywanym z opóźnieniem z powodu pandemii koronawirusa. Wówczas zwyciężył Zamalek. Jutrzejszy mecz w Kairze rozpocznie się o godzinie 18.00.

