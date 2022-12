Lider Argentyny zabrał głos po burdach na boisku. Ten gest rozjuszył Holendrów, zawodnik uderzył prosto z mostu

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Awans Argentyny po thrillerze

Jeszcze na 10 minut przed końcem regulaminowego czasu wydawało się, że Argentyńczycy pewnie zmierzają po awans. W końcówce przebudzili się jednak Holendrzy, którzy za sprawą dubletu Wouta Weghorsta doprowadzili do wyrównania. Snajper „Pomarańczowych” bramkę dającą dogrywkę zdobył zresztą w… jedenastej minucie doliczonego czasu. Dodatkowe 30 minut nie przyniosło rozstrzygnięcia, zwycięzcę musiała zatem wyłonić seria rzutów karnych. W niej bohaterem był bramkarz Emiliano Martinez, który dwukrotnie broniąc uderzenia rywali walnie przyczynił się do zwycięstwa „Albicelestes”.

Liczne spięcia pomiędzy obiema drużynami

Choć samo spotkanie nie zawiodło, więcej niż piłkarskich walorach obu drużyn mówi się o licznych spięciach pomiędzy zawodnikami. Pierwszą aferę mieliśmy pod koniec drugiej części gry, a wraz z upływem minut atmosfera wciąż gęstniała. Co gorsza, nad temperamentem piłkarzy nie potrafił zapanować prowadzący to spotkanie Mateu Lahoz, który bez wątpienia był jednym z najgorszych aktorów tego spektaklu. Ostatecznie z awansu cieszyli się Argentyńczycy, którzy po zakończeniu spotkania nie szczędzili rywalom prowokacyjnych gestów i zachowań.

Otamendi tłumaczy

Jak się jednak okazuje, sytuacja nie jest tak jednostronna jak mogłoby się wydawać. Tak przynajmniej twierdzi defensor „Albicelestes” Nicolas Otamendi. - Cieszyłem się prosto w ich twarze, ponieważ jeden z holenderskich zawodników przy każdym karnym, który wykonywaliśmy, podchodził do naszego piłkarza i coś do niego mówił. To zdjęcie jest wyrwane z kontekstu. My tylko zrobiliśmy to w odpowiedzi na ich wcześniejsze zachowanie – podkreślił w jednej z pomeczowych rozmów. Jego słowa zdają się potwierdzać zdjęcia, które niedługo potem obiegły media społecznościowe. Widać na nim, jak „Pomarańczowi” staraj się wytrącić z równowagi wykonawcę ostatniego rzutu karnego – Lautaro Martineza.

MŚ Katar 2022

Argentyńczycy dzięki pokonaniu Holandii zostali drugim półfinalistą mistrzostw świata w Katarze. „Albicelestes” w walce o wielki finał zmierzą się z reprezentacją Chorwacji, która wcześniej – także po rzutach karnych – wyeliminowała Brazylię. Drugą parę półfinałową wyłonią sobotnie mecze, w których Maroko zmierzy się z Portugalią, a Anglia z Francją.

