Gorzkie łzy gwiazdora

Neymar zszokował świat! Ogłosił koniec po odpadnięciu z mundialu. Na boisku zalał się łzami

Takich słów po zakończeniu startu Brazyli na mistrzostwach świata nikt się nie spodziewał. Neymar zdecydował się ogłosić koniec swoich startów na mundialu. Aż trudno w to uwierzyć. Kibice momentalnie zaczęli prosić go o to, by w przypadku awansu pojechał także do Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady.