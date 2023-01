Lionel Messi pokazał jak przywitał nowy rok. Niemieckie media nie gryzły się w język, oceniły Argentyńczyka

Koniec urlopu dla Szymona Marciniaka. Już jutro wraca do pracy, sędziuje ważny mecz!

Mistrzostwa świata zakończyły się szczęśliwie dla Lionela Messiego. Jeden z najlepszych piłkarzy świata w historii dokonał rzeczy, której brakowało mu w gablocie z pucharami. Argentyńczyk był bliski zdobycia tego tytułu już w 2014 roku, wówczas "Albicelestes" nie byli w stanie pokonać reprezentacji Niemiec. Zawodnik PSG od początku turnieju w Katarze spisywał się bardzo dobrze, jedyną wpadkę jaką zaliczyli podopieczni Lionela Scaloniego to spotkanie z Arabią Saudyjską. Drużyna pod dowództwem Herne Renarda zaskoczyła aktualnych mistrzów świata, zdobywając trzy punkty i komplikując sytuację w "polskiej grupie". Ostatecznie to Argentyna triumfowała w całym turnieju, chociaż nic na to nie wskazywało po pierwszych spotkaniach.

Tak Lionel Messi ubrał się na sylwestra! Niemieckie media nie miały litości dla Argentyńczyka

Na zakończenie 2022 roku Lionel Messi opublikował kilka zdjęć w znajomym towarzystwie. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii zapozował do wspólnej fotografii z żoną oraz dziećmi, którzy na każdym kroku wspierają 35-latka. Dziennikarze niemieckiego "Bilda" opisali wygląd pary. - Argentyńczyk opublikował kilka rodzinnych zdjęć na Instagramie na przełomie roku. Podczas gdy jego żona Antonella Roccuzzo pozuje w eleganckim białym stroju, zielono-pomarańczowy strój Messiego bardziej przypomina piżamę - można przeczytać.

Lionel Messi w meczu finałowym wpisał się dwukrotnie na listę strzelców, a także nie pomylił się w serii rzutów karnych, gdzie "Albicelestes" okazali się lepsi od Francji. Argentyńczyk nowy rok przywitał w rodzinnym kraju, do przyjaciela doleciał Luis Suarez z całą rodziną.

