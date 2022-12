Manuel Neuer w szpitalu! Nie zagra do końca sezonu

Bramkarz Bayernu Monachium podczas mundialu bronił we wszystkich trzech meczach, ale nie pomógł drużynie, bo nie ustrzegł się błędów. Po mistrzostwach wybrał się na wakacje, żeby odreagować nieudany strat w imprezie. Wyjazd w góry skończył się dla niego tragicznie, bo doznał poważnego urazu. - "Kiedy próbowałem oczyścić umysł podczas jazdy na nartach, doznałem złamania podudzia. Wczorajsza operacja przebiegła pomyślnie. Bardzo dziękuję dla lekarzom ! Boli mnie jednak świadomość, że obecny sezon już się dla mnie zakończył" – poinformował bramkarz na swoim instagramie, publikując zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Był operowany w klinice w Munrau, położonym 70 km od Monachium. Bardzo często piłkarze mają zapisane w kontraktach zakazy uprawiania innych sportów, szczególnie noszących za sobą ryzyko kontuzji. Nie wiadomo jak było w wypadku Neuera. Jego uraz i brak w rundzie wiosennej, to olbrzymi problem dla trenera Juliana Nagelsmanna. Bayern czeka walka o mistrzostwo Niemiec, jak również gra w fazie pucharowej Ligi Mistrzów w której niemiecki klub ma wielkie aspiracje. Brak Neuera może być wielkim osłabieniem. Zastąpi go zapewne Sven Ulreich, rezerwowy bramkarz Bawarczyków. Utalentowany Alexander Neubel jest wypożyczony do AS Monaco. Bayern podczas mundialu stracił innego ważnego piłkarza. Francuski obrońca Lucas Hernandez doznał poważnej kontuzji i jego też czeka wielomiesięczna przerwa w grze.

