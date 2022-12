Michał Listkiewicz: To reprezentacja Polski na mistrzostwa świata a nie na spartakiadę armii zaprzyjaźnionych [FELIETON]

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Chorwacja liczy cztery a Słowenia dwa miliony mieszkańców czyli tyle co Mazowsze. A wyniki sportowe mają lepsze niż cała Polska. Szczególnie gry zespołowe to bałkańska specjalność, nigdzie indziej hasło "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" nie jest tak widoczne. To trochę spadek po bardzo usportowionej Jugosławii, ale przede wszystkim efekt zdrowego systemu wychowania fizycznego w szkołach.

Michał Listkiewicz: Przypomniał mi się powrót z nieudanego dla nas Mundialu w Korei 20 lat temu

Cech opisanych przez Aleksandra Dumasa w "Trzech muszkieterach" zabrakło naszym kadrowiczom po udanym co by nie mówić Mundialu. Rządowym samolotem przyleciała ich garstka ,a i ci nieliczni przemknęli chyłkiem przez wojskowe lotnisko choć obok czekali młodzi fani Lewandowskiego, Szczęsnego i innych. To była reprezentacja Polski na mistrzostwa świata a nie na spartakiadę armii zaprzyjaźnionych. Szacunek dla Roberta Lewandowskiego, który taki powrót uznał za błąd i przeprosił, choć akurat on był tu najmniej winny. Przypomniał mi się powrót z nieudanego dla nas Mundialu w Korei 20 lat temu.

Ekipa wróciła razem w eleganckich garniturach, spotkała się z kibicami, którzy pokazali, że są z reprą na dobre i na złe. Był nawet ówczesny wicepremier Andrzej Lepper, który wręczył piłkarzom ... krawaty partyjne Samoobrony. Trzymam taki w szafie do dziś przez szacunek dla polityka, który charyzmą i odwagą przewyższał swoich mdłych kolegów do dziś bujających się na politycznych salonach.

Powrót reprezentacji Polski z Mistrzostw Świata w Katarze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.