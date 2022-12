Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

To będzie starcie gigantów: Mbappe kontra Messi. Francuski trener o roli gwiazd w finale

Piłkarze reprezentacji Chorwacji z pewnością inaczej wyobrażali sobie półfinałowy mecz mistrzostw świata w Katarze, podczas którego walczyli z Argentyną. Ekipa "Albicelestes" okazała się zbyt silna na Europejczyków i wygrała 3:0, a Leo Messi przy okazji po raz kolejny zapisał się na kartach historii. Utrata szansy na zdobycie mistrzostwa świata bardzo dotknęła 37-letniego Lukę Modricia, dla którego najpewniej będzie to ostatni mundial w karierze piłkarskiej. Na konferencji pomeczowej nie miał zamiaru się hamować.

Luka Modrić wylał wiadro pomyj na sędziego! Nie miał zamiaru się hamować. Powiedział, co leży mu na sercu

Gwiazdor reprezentacji Chorwacji, grający na co dzień w Realu Madryt nie był zachwycony decyzjami, jakie na murawie podjął Daniele Orsato. Włoski szkoleniowiec w pierwszej części spotkania zdecydował się podyktować rzut karny, po którym Argentyna wyszła na prowadzenie, jednak zdaniem Modricia, sędzia nie powinien wskazywać na jedenasty metr.

Modriciowi puściły wszystkie hamulce po porażce z Argentyną! Nie przebierał w słowach "to jeden z najgorszych..."

- Nie mogę uwierzyć, że arbiter podyktował tam karnego... Rywal oddał strzał i wpadł w naszego bramkarza. Wcześniej przed tą sytuacją, sędzia nie przyznał nam w dodatku rzutu rożnego (...) Staram się nie rozmawiać o arbitrach, ale dzisiaj tak się nie da. Daniele Orsato to jeden z najgorszych sędziów, jakich znam i nie mówię tylko o dzisiejszym meczu. Spotkałem go już wcześniej kilka razy i nie wspominam tego dobrze - wypalił na konferencji po przegranym meczu Luka Mordić, nie ukrywając żalu, jaki ma do arbitra spotkania.

Sonda Czy Leo Messi wygra z Argentyną mundial w Katarze? Tak, uda mu się! Nie ma szans