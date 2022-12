Polska ambasada wydała niepokojący komunikat. Powiało grozą, wszystko z powodu meczu mistrzostw świata!

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Mistrzostwa świata weszły w decydującą fazę. W strefie medalowej mundialu w Katarze znalazły się Chorwacja, Argentyna, Francja i Maroko. „Lwy Atlasu” to pierwsza drużyna, która dotarła do półfinału mistrzostw świata i stąd już bardzo blisko do medalu. Okazuje się jednak, że ten mecz może wygenerować dodatkowe problemy i to wcale nie w Katarze, gdzie odbywają się mistrzostwa świata, a we... Francji. Właśnie z reprezentacją „Trójkolorowych” Maroko będzie rywalizowało w półfinale i istnieją obawy, że mecz może wywołać wręcz zamieszki, ponieważ we Francji mieszka wielu Marokańczyków. Nie są to obawy bezpodstawne, bowiem po meczu Maroko – Belgia w Brukseli doszło do zakłócenia porządku. Z tego powodu polska Ambasada wydała specjalne oświadczenie.

Polacy mają się czego obawiać? Niepokojące doniesienia

Z powodu niepokojów, jakie mogą towarzyszyć spotkaniu Maroka z Francją, Ambasada RP w Paryżu wydała specjalny komunikat skierowany do Polaków mieszkających we Francji, zwłaszcza w większych miastach. – Ostrzeżenie! Zalecamy przebywającym w większych miastach Francji szczególną ostrożność podczas meczu mistrzostw świata w Katarze w środę 14.12. Prosimy o unikanie zgromadzeń na ulicach i bezwzględne stosowanie się do poleceń służb porządkowych – napisano na profilu polskiej ambasady na portalu Twitter.

Ostrzeżenie! Zalecamy 🇵🇱 przebywającym w większych miastach #Francja szczególną ostrożność podczas meczu #FIFAWorldCup2022 🇫🇷🇲🇦w środę 14.12. Prosimy o unikanie zgromadzeń na ulicach i bezwzględne stosowanie się do poleceń służb porządkowych.@LaczyNasPilka@PolakZaGranica#Katar— Ambassade de Pologne (@PLenFrance) December 12, 2022