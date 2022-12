Prezydent Francji wprawił w wściekłość rodaków. Poleciał do Kataru za wielką kasę

Top of the top

Nie trzeba nikogo zbyt mocno przekonywać do zdania, że niedzielne starcie Argentyny z Francją było jednym z najlepszych w historii mistrzostw świata. Piłkarze Didiera Deschampsa nie obronili tytułu sprzed czterech lat. Górą w karnych była Argentyna, a porażkę „Trójkolorowych” na żywo oglądał Emmanuel Macron. Piłkarzom kibicował w towarzystwie żony. Media we Francji dokładniej przyjrzały się delegacji prezydenta Francji do Kataru. Okazało się, że tanio nie było…

Sprawie przyjrzał się magazyn "Le Point". Ustalił, że wycieczka prezydenta do Kataru kosztowała podatników ok. 501 tys. euro. Na czym opierane są dane? Na kosztach za godzinę lotu. Macron po meczu półfinałowym z Marokiem wybrał się do Brukseli na szczyt Unii Europejskiej, a po finale w Lusail udał się do Egiptu i Jordanii. Dziennikarze „Le Point” podkreślili, że w zestawieniach znalazły się przeloty na linii Paryż – Katar – Paryż.

