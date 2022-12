Messi, Mbappe i cała reszta. Jedenastka mundialu według Super Expressu

Polski dziennikarz uderza we Francuzów atakujących Szymona Marciniaka! Ostra reakcja

W bramce Emiliano Martínez. W zasadzie nie bronił nic spektakularnego do momentu, ale gdyby nie jego świetnie bronione rzuty karne w meczu z Holandią, to… tych świetnie bronionych w finale z Francją by nie było. Długo szukał swojego miejsca na angielskiej ziemi, jeszcze nie tak dawno był dalekim rezerwowym Arsenalu bez perspektyw na jakąkolwiek grę, teraz jestem podporą Aston Villi. A obrona „setki” Kolo Muaniego dała mu miejsce w jedenastce turnieju. Przynajmniej naszym zdaniem…

Obrona? Może to przesada, ale zaczniemy od Ivana Perisicia. Z konieczności na lewej stronie obrony. Człowiek, który nawet jak był awizowany na lewej stronie ataku, to harował od bramki do bramki. Linia – linia. Jego bilans na wielkich turniejach jest fenomenalny, bo wygląda tak:

UEFA EURO 2012 – 3 mecze, asysta

Mundial 2014 -3 mecze, 2 gole i asysta

UEFA EURO 2016 – 4 mecze, 2 gole i asysta

Mundial 2018 – 7 meczów, 3 gole i asysta

UEFA EURO 2020 – 3 mecze, 2 gole i asysta

Mundial 2022 – 7 meczów, gol i 3 asysty

Świetnie spisywał się też Josko Gvardiol, który jest wielkim odkryciem tych mistrzostw, ale także stoperem imprezy pełną gębą. Doceniamy obok niego Dayota Upamecano, który grał solidnie, a w finale i tak zrobił wiele, by powstrzymać siłę wielkiej Argentyny (niesamowicie zablokowany strzał Lautaro Martineza). Prawa strona dla Achrafa Hakimiego, który z Marokiem zrobił półfinał mistrzostw – pierwszy w historii dla Afryki. Trochę słabszy w półfinale i meczu o 3. miejsce. Chorwacja i – przede wszystkim Francja – sprawiły, że defensywa i siła kolektywu Maroka nie mogła rosnąć z minuty na minutę, bo bardzo szybko musiała gonić wynik.

Pomoc? Jesteśmy też pewni, że Sofyan Amrabat zamieni Fiorentinę na coś lepszego. Pomocnik „Box to box”, o którego już pyta Liverpool. Wielkimi odkryciami mistrzów świata okazali się Alexis MacAllister (niewielu znany gracz Brighton, cudowny występ w finale) i Julian Alvarez (rezerwowy Manchester City, świetny w półfinale i niezmordowany w finale). Obok Amrabata i MacAllister znalazł się Luka Modrić, o którym napisano już wszystko. Nie zdziwimy się, jeśli zobaczymy go na mundialu za 3,5 roku w USA, Kanadzie i Meksyku.

Alvareza wielu kibiców znało od jakiegoś czasu. Manchester City nie bał się wykładać 15 mln euro za młodego Argentyńczyka, który nie ma łatwo w Anglii. Trudno dziwić się Pepowi Guardioli, że stawiał na Erlinga Haalanda, ale może po imprezie w Katarze postara się znaleźć dla Alvareza jeszcze więcej minut.

O Messim i Mbappe, jak w przypadku Modricia, trudno czasem dobrać słowa, bo wszystkie zostały już powiedziane i napisane. Mistrzowie świata i kropka.

