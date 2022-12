Robert Lewandowski został brutalnie potraktowany. Nie mieli dla niego litości, totalna zniewaga

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Liczby bronią Lewandowskiego, który miał bezpośredni udział przy każdej z trzech bramek Polski na mundialu w Katarze. Z Arabią Saudyjską zaliczył asystę do Piotra Zielińskiego, a następnie wykorzystał błąd obrońcy i ustalił wynik na 2:0. Ten gol wiele dla niego znaczył, o czym świadczyła niezwykle emocjonalna reakcja po pokonaniu bramkarza. Presja pierwszego gola w karierze na MŚ była ogromna, zwłaszcza po zmarnowanym rzucie karnym z Meksykiem. Niestety, ten gol nie odmienił nagle gry drużyny, która mocno rozczarowała pod względem ofensywnym. "Lewy" strzelił bramkę na otarcie łez w 1/8 finału z Francją, ale i tak niektórzy bardziej zapamiętają jego pierwotnie fatalne wykonanie rzutu karnego. Dopiero słusznie powtórzona jedenastka wylądowała w siatce, choć nie zmieniła losów Biało-Czerwonych. To sprawiło, że Francuzi drwią z naszego kapitana.

Portal sofoot.com przyznał Polakom oceny w skali 1-10 za mecz z Francją. Do każdej z not dziennikarze zamieścili krótki komentarz, który niejednokrotnie był prześmiewczy i ironiczny. Najbrutalniej potraktowali właśnie Lewandowskiego, któremu nie przyznali żadnej oceny! Jego występ podsumowali w brutalnych słowach. Nadali mu przydomek "Penaldski" od słowa "penal" oznaczającego rzut karny. Podkreślono w ten sposób fatalną dyspozycję 34-latka z 11 metrów w Katarze. Jeszcze niedawno był on uważany za najlepszego piłkarza świata pod tym względem, ale ostatnio pomylił się trzy razy z rzędu (licząc pierwszą próbę przeciwko Francji).

"Mały Robercik" - tak Francuzi nazwali gwiazdora FC Barcelona po mundialu. Podobnie jak polscy kibice najwięcej oczekiwali właśnie od niego, tymczasem poza wykorzystanym na raty rzutem karnym Lewandowski był niewidoczny. Najbardziej do gustu przypadł francuskim dziennikarzom Piotr Zieliński, a tuż za nim sklasyfikowano Bartosza Bereszyńskiego. Tak prezentują się ich noty dla całej reprezentacji Polski: Szczęsny (4) - Cash (5,5), Glik (4), Kiwior (3,5), Bereszyński (6) - Krychowiak (4), Zieliński (6,5), Frankowski (5), Szymański (4), Kamiński (5,5) - Lewandowski (brak noty). Lewandowski jest już na wakacjach z żoną w prawdziwym raju:

